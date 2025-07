Aixtrons Aktie setzt sich aktuell mit einem neuen Kaufsignal in Szene: Der TecDAX-Titel hat bereits gestern die Widerstandszone an der 16-Euro-Marke überwunden, der bis dato nur knappe Break wird allerdings im heutigen Handel erst bestätigt. In der Spitze erreicht Aixtrons Aktienkurs heute im XETRA-Handel 16,63 Euro und notiert am Nachmittag bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...