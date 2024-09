© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Nikhinson



Die Trump-Media-Aktie hat den Montagshandel um über 10 Prozent tiefer beendet. Die Frist für die Offenlegung von Aktienverkäufen durch Insider läuft am heutigen Dienstag zum Tagesende ab.Die Aktie fiel am Montag auf 12,15 US-Dollar, den niedrigsten Schlusskurs seit dem Börsengang von Trump Media & Technology im März durch eine Fusion mit Digital World Acquisition Corp. Die sechsmonatige Sperrfrist für Aktienverkäufe durch Unternehmensinsider lief am Freitag aus. Gemäß dem US-amerikanischen Wertpapierrecht müssen Insider, die Aktien verkaufen, innerhalb von zwei Geschäftstagen ein Formular 4 einreichen - für Insider, die am Freitag Aktien verkauft haben, wäre dies am Dienstag, dem 24. …