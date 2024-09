DJ Porsche Holding beteiligt sich an deutschem Drohnenhersteller

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Automobil Holding SE beteiligt sich am süddeutschen Drohnenhersteller Quantum-Systems. Wie die Holding der Familien Porsche und Piech mitteilte, wurde ein zweistelliger Millionen-Euro-Betrag in das Unternehmen mit Sitz in Gilching bei München investiert. Die Quantum-Systems GmbH entwickelt und produziert Drohnen für die sensorgestützte Datenerfassung sowie Überwachungs- und Aufklärungszwecke.

"Die Drohnentechnologie hat sich in den vergangenen Jahren rapide weiterentwickelt. Das Marktpotential dieser Technologie ist ausgesprochen hoch", sagte Lutz Meschke, Vorstand Beteiligungsmanagement der Porsche SE, laut Mitteilung. Das Unternehmen werde überdurchschnittlich am Wachstum dieses Sektors partizipieren.

Quantum-Systems beschäftigt den weiteren Angaben zufolge etwa 350 Mitarbeiter. Vergangenes Jahr wurde der Umsatz erneut mehr als verdoppelt, dieses Jahr sollen mehr als 100 Millionen Euro erlöst werden. Die Beteiligung sei im Rahmen der Partnerschaft von Porsche und der Beteiliungsgesellschaft DTCP erfolgt, erklärte die Holding.

September 24, 2024

