Die Covestro AG verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. BlackRock, Inc. meldete kürzlich einen Anstieg ihres Stimmrechtsanteils auf 5,002%, während Barclays PLC ihren Anteil auf 3,17% erhöhte. Diese Bewegungen spiegeln das wachsende Interesse institutioneller Investoren an dem Leverkusener Unternehmen wider und könnten die zukünftige Kursentwicklung beeinflussen.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

An der Börse zeigte sich die Covestro-Aktie zuletzt stabil bei 54,50 EUR. Trotz einer leichten Konsolidierung gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 56,90 EUR sehen Analysten weiteres Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,33 EUR aus. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,181 EUR je Aktie prognostiziert, was nach der Nullrunde im Vorjahr ein positives Signal für Anleger darstellt.

