© Foto: Bild von Andreas Lischka auf Pixabay



Die Aktie des französischen Luxusgiganten LVMH steht unter Druck, da sich das Umsatzwachstum verlangsamt und die Erholung länger auf sich warten lässt. Laut UBS-Analystin Zuzanna Pusz haben sich die Aussichten für das Unternehmen im Jahr 2024 eingetrübt, was das Risiko für die Gewinnmargen erhöht. Trotz der beeindruckenden Marktführerschaft von LVMH in den vergangenen zehn Jahren (+14 Prozent jährliches Wachstum im Mode- und Lederwarensegment im Vergleich zu +7 Prozent bei Wettbewerbern), deuten die aktuellen Entwicklungen darauf hin, dass das Unternehmen mit zunehmend unsicheren Marktbedingungen konfrontiert ist. Zwar sieht Pusz LVMH langfristig als eines der besten Unternehmen in der …