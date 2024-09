Bereits seit mehreren Monaten präsentiert sich die Aktie von OMV in einer schwachen Verfassung. Immerhin gibt es heute zwei Mutmacher für die Dividendenperle aus Österreich. So wurde die Einstufung für den Titel von JPMorgan von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 43 auf 46 Euro erhöht.In den europäischen Ölwerten sei momentan ein Ölpreis nicht über 65 Dollar je Barrel der Sorte Brent eingepreist, erklärte Analyst Matthew Lofting in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar. ...

