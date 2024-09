Die Meta Platforms Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen geringfügigen Rückgang. Mit einem Kurs von 557,65 USD um 15:53 Uhr gab das Papier im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent nach. Trotz dieses leichten Dämpfers bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 573,89 USD, das am 23.09.2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt nur 2,91 Prozent unter diesem Höchststand, was die anhaltende Stärke des Unternehmens unterstreicht.

Beeindruckende Quartalsergebnisse

Ungeachtet des jüngsten Kursrückgangs präsentierte Meta Platforms beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal 2024. Der Gewinn je Aktie stieg auf 5,31 USD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,03 USD darstellt. Auch der Umsatz konnte um beachtliche 22,10 Prozent auf 39,07 Milliarden USD gesteigert werden. Diese robusten Ergebnisse spiegeln die erfolgreiche Geschäftsstrategie und das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider. Analysten prognostizieren für das Jahr 2026 ein Ergebnis je Aktie von 27,75 USD, was auf eine vielversprechende Zukunft für Meta Platforms hindeutet.

