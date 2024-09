Die End-to-End-KI-Vision für Unternehmen und die intelligente ONTAP-Dateninfrastruktur von NetApp in Kombination mit den leistungsstarken NVIDIA NeMo Retriever- und NIM-Mikrodiensten verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen entdecken, durchsuchen und kuratieren, um KI-Anwendungen voranzutreiben

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat heute eine fortschrittliche generative KI-Datenvision und durchgängige integrierte Lösungen vorgestellt, die NVIDIA KI-Software und beschleunigtes Computing mit der intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp für die Enterprise Retrieval Augmented Generation (RAG) kombinieren, um die Zukunft der agentenbasierten KI-Anwendungen voranzutreiben.

Dies wird dem NetApp ONTAP Unified Storage-Betriebssystem neue Funktionen hinzufügen, die einen neuen globalen NetApp-Metadaten-Namespace nutzen können, um Datenspeicher für Zehntausende von Unternehmen zu vereinheitlichen, die NetApp für ihre Dateninfrastruktur vertrauen. Es erschließt Exabytes an Unternehmensdaten, die in Clouds und in der lokalen Infrastruktur gespeichert sind, um RAG-Funktionen zu fördern, die den gesamten Datenbestand von Unternehmen nutzen können und die Entwicklung von KI-Anwendungen der nächsten Generation beschleunigen.

Die Lösung vereint die bewährte NetApp AIPod-Architektur mit NetApp ONTAP und der NetApp BlueXP Unified Control Plane mit NVIDIA NeMo Retriever und NIM Microservices, die Teil der NVIDIA AI Enterprise-Softwareplattform sind.

"Um KI-Anwendungen zu betreiben und den transformativen Fortschritt für ihr Unternehmen voranzutreiben, müssen Unternehmen das Potenzial ihrer Daten erschließen", sagte Harv Bhela, Chief Product Officer bei NetApp. "Durch die Kombination der NetApp-Datenverwaltungs-Engine und der NVIDIA-KI-Software können KI-Anwendungen sicher auf riesige Datenmengen zugreifen und diese nutzen, was den Weg für eine intelligente, agentenbasierte KI ebnet, die komplexe geschäftliche Herausforderungen bewältigt und Innovationen vorantreibt."

"Daten sind für die Entwicklung generativer KI von grundlegender Bedeutung", sagte Manuvir Das, Vice President, Enterprise Computing bei NVIDIA. "Durch die Kombination von NVIDIA-KI-Software und beschleunigter Datenverarbeitung mit der intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp können Unternehmen ihre Daten in Wissen umwandeln, und KI-Agenten können dieses Wissen in die Tat umsetzen."

Mit den neuen NetApp KI-Funktionen, die in den NetApp AIPod integriert sind zertifiziert für die NVIDIA DGX BasePOD-Infrastruktur und die NVIDIA OVX-Lösung und verwaltet durch BlueXP können NetApp-Kunden Daten vor Ort und in der Public Cloud auf der Grundlage einer Reihe von Kriterien einfach erkennen, durchsuchen und kuratieren, wobei bestehende richtlinienbasierte Governance-Kriterien berücksichtigt werden.

Nachdem die Datenerfassung über NetApp BlueXP eingerichtet wurde, kann sie dynamisch mit NVIDIA NeMo Retriever verbunden werden, wo der Datensatz verarbeitet und vektorisiert wird, um für GenAI-Bereitstellungen im Unternehmen mit entsprechenden Zugriffskontrollen und Datenschutzmaßnahmen zugänglich zu sein. Dies schafft die Grundlage für ein generatives KI-Schwungrad, das die nächste Generation von agentenbasierten KI-Anwendungen antreibt, die autonom und sicher auf Daten zugreifen können, um eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen, die den Kundenservice, den Geschäftsbetrieb, Finanzdienstleistungen und vieles mehr unterstützen.

Die End-to-End-Integration erschließt Unternehmensdaten für KI und verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz, indem sie die Sicherheit und die Richtlinien während des gesamten Lebenszyklus der KI-Daten und -Modelle gewährleistet. Diese Integration wurde erstmals als Machbarkeitsnachweis in der Keynote-Präsentation von Huang auf der NVIDIA GTC 2024 vorgestellt. Diese sichere und konforme GenAI-Integration wird heute auf der NetApp INSIGHT für Kunden erlebbar sein und soll noch in diesem Kalenderjahr als Technologievorschau für Kunden veröffentlicht werden.

NetApp hat außerdem den NVIDIA-Zertifizierungsprozess für NetApp ONTAP-Speicher auf der AFF A90-Plattform mit NVIDIA DGX SuperPOD begonnen, der es Organisationen ermöglichen wird, branchenführende Datenverwaltungsfunktionen für ihre größten KI-Projekte zu nutzen. Diese Zertifizierung ergänzt und baut auf der bestehenden Zertifizierung von NetApp ONTAP mit NVIDIA DGX BasePOD auf. NetApp ONTAP bewältigt die Herausforderungen des Datenmanagements für große Sprachmodelle und macht Kompromisse beim Datenmanagement für KI-Trainings-Workloads überflüssig.

