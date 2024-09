Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel, mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 62,58 EUR. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal zeigten sich Investoren optimistisch. Das Handelsvolumen belief sich auf 46.842 Aktien, was das anhaltende Interesse am Chemikalienhändler unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass die Aktie sich derzeit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR bewegt, was Raum für potenzielle Kurssteigerungen lässt.

Dividendenaussichten und Analystenbewertungen

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine leichte Erhöhung der Dividende auf 2,12 EUR je Aktie, verglichen mit 2,10 EUR im Vorjahr. Dies könnte für Anleger ein positives Signal darstellen. Analysten sehen zudem weiteres Aufwärtspotenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78,70 EUR, was eine mögliche Steigerung von über 25 Prozent impliziert. Trotz des jüngsten Quartalsergebnisses mit einem Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR und einem leichten Umsatzrückgang bleiben die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 mit einem erwarteten Gewinn von 4,65 EUR je Aktie optimistisch.

