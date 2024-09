Die Commerzbank steht vor bedeutenden Veränderungen in ihrer Führungsstruktur. Der Aufsichtsrat hat Dr. Bettina Orlopp zur neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt, die in Kürze die Nachfolge von Dr. Manfred Knof antreten wird. Gleichzeitig wird Michael Kotzbauer zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden befördert. Diese Umstrukturierung erfolgt in einer Phase, in der das Frankfurter Geldhaus im Fokus von Übernahmespekulationen steht.

UniCredit erhöht Druck auf Commerzbank

Die italienische Großbank UniCredit hat ihren Anteil an der Commerzbank auf etwa 21 Prozent erhöht und strebt eine weitere Aufstockung an. Dies nährt Befürchtungen einer möglichen Übernahme, die von verschiedenen Seiten kritisch gesehen wird. Finanzminister Christian Lindner betont, dass die Abwehr einer Übernahme in der Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank liege. Gewerkschaften und Politiker warnen vor den Folgen einer Übernahme für den deutschen Mittelstand und fordern die Bundesregierung zum Handeln auf.

