Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent auf 81,90 EUR im XETRA-Handel. Das Papier erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 82,18 EUR, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 1,97 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Auszeichnung für nachhaltige Produkte

Henkel wurde kürzlich als "Safer Choice Partner of the Year 2024" für seine umweltfreundlichen Waschmittelprodukte der Marke all® ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Produktentwicklung und könnte sich positiv auf die Wahrnehmung bei umweltbewussten Verbrauchern und Investoren auswirken. Die Auszeichnung betont Henkels Strategie, Produkte zu entwickeln, die sowohl effektiv als auch schonend für Mensch und Umwelt sind.

