Die Enphase Energy Aktie verzeichnete kürzlich einen leichten Rückgang, wobei der Schlusskurs bei 116,69 US-Dollar lag. Dies entspricht einem Minus von 0,26% gegenüber dem Vortag. Im vergangenen Monat sank der Aktienwert um 4,56%, was hinter der Entwicklung des S&P 500 zurückblieb. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,77 US-Dollar, was einem Rückgang von 24,51% im Jahresvergleich entspricht. Auch der Umsatz wird voraussichtlich um 28,47% auf 394,17 Millionen US-Dollar sinken.

Neue Technologie für den indischen Markt

Trotz der aktuellen Herausforderungen an der Börse setzt Enphase Energy auf Innovationen. Das Unternehmen kündigte die Einführung eines neuen Energiesystems in Indien an, das die IQ Battery 5P und IQ8 Mikroinverter umfasst. Diese Technologie soll eine zuverlässige Notstromversorgung in einem der anspruchsvollsten Stromnetze der Welt ermöglichen. Das System bietet fortschrittliche Funktionen wie Selbstverbrauchsoptimierung und vollständige Kontrolle über kritische und nicht-kritische Lasten, was die Energieunabhängigkeit der Haushalte erhöhen soll.

