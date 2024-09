ALDI SUISSE und der Schweizer Schnellladepionier GOFAST eröffnen am 26. September 2024 in Wil SG die erste E-Schnellladestation. Dies markiert den Beginn eines flächendeckenden Netzausbaus von Schnellladestationen fu¨r Elektroautos bei rund 150 ALDI-Filialen in der ganzen Schweiz. Foto © ALDI SUISSE Im Zuge der Filial-Neueröffnung an der Oberen Bahnhofstrasse 19 in...

