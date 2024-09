© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa



Die UBS behält ihre Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie im Vorfeld der Absatzzahlen bei. Die Titel hatten in den vergangenen Wochen ein starken Lauf.Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien von Tesla beibehalten und ein Kursziel von 197 US-Dollar festgesetzt. In seinem jüngsten Ausblick, der am Dienstag veröffentlicht wurde, passte Analyst Joseph Spak seine Prognosen für den Absatz im dritten Quartal nach oben an. Er rechnet nun mit einem Absatz von 470.000 Fahrzeugen, was drei Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen liegt. Am Montag hatte sich bereits Goldman Sachs geäußert. Die US-Bank setzte ein Kursziel für die Tesla-Aktie bei 230 US-Dollar …