Hamburg, 25. September 2024. TÜV SÜD hat das Provisional Type Certificate (P-TC) nach IECRE (vorläufiges IECRE-Typenzertifikat) für die Anlage des Typs N175/6.X ausgestellt und der Nordex Group am 24. September auf der WindEnergy Hamburg übergeben. Durch den Erhalt des Provisional Type Certificate kann die Nordex Group bereits mit der Serienfertigung der N175/6.X starten während Feld-Tests an den Prototypenanlagen erfolgen. Das Provisional Type Certificate umfasst auch ein vollständiges "Design Evaluation Conformity Statement" (DECS) für die Turbine, welches die Konformität des Designs und der Konstruktion mit den relevanten Normen und Vorschriften bestätigt. Die Typenzertifizierung nach IECRE ist besonders für die internationale Vermarktung von Windenergieanlagen von Bedeutung: Sie gilt in der Regel als Voraussetzung bei Ausschreibungsverfahren in internationalen Windenergieprojekten. Als anerkanntes Verfahren und als ein wesentlicher Schritt im Rahmen des Projektzertifizierungsprozesses, setzen Projektierer und Windparkbetreiber weltweit auf Turbinen, die nach internationalen Normen zertifiziert sind. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen: Nordex SE

