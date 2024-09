The following instruments on XETRA do have their first trading 25.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.09.2024Aktien1 CA36198C3075 GPM Metals Inc.2 US68619K3032 Orgenesis Inc.3 CA73928T2011 Power Group Projects Corp.Anleihen1 XS2909743648 Canadian Imperial Bank of Commerce2 US44891CDH34 Hyundai Capital America3 US44891CDG50 Hyundai Capital America4 XS2909822194 Iberdrola Finanzas S.A.5 XS2909746666 Comcast Corp.6 XS2909821899 Iberdrola Finanzas S.A.7 XS2909822277 Iberdrola Finanzas S.A.8 XS2905504754 Knorr-Bremse AG9 EU000A1Z99V7 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]10 XS2908735504 Banco Santander S.A.11 XS2909746401 Comcast Corp.12 XS2909746310 Comcast Corp.13 XS2905504671 Knorr-Bremse AG14 XS2900380226 Korea Housing Finance Corp.15 USX60003AC87 Nordea Bank Abp16 XS2524085417 Phoenix Copper Ltd.17 XS2908897742 ProLogis International Funding II S.A.18 US828807DY06 Simon Property Group L.P.19 SE0022759270 Betsson AB20 CH1356570338 BP Capital Markets PLC21 US44891CDF77 Hyundai Capital America