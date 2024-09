InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 25

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / September 25, 2024 / The Company announces that on 24 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 24 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 15,000 Lowest price paid per share: £ 80.8200 Highest price paid per share: £ 82.2000 Average price paid per share: £ 81.5034

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,380,765 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 15,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 24 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 15,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.2000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.8200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.5034

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 24/09/2024 09:33:38 BST 98 80.8200 XLON 1075597929356053 24/09/2024 09:34:39 BST 42 80.8200 XLON 1075597929356213 24/09/2024 09:38:26 BST 62 80.9800 XLON 1075597929356469 24/09/2024 09:38:26 BST 63 80.9600 XLON 1075597929356471 24/09/2024 09:39:52 BST 64 80.9400 XLON 1075597929356646 24/09/2024 09:46:47 BST 42 81.1600 XLON 1075597929357354 24/09/2024 09:47:23 BST 77 81.1400 XLON 1075597929357379 24/09/2024 09:51:30 BST 44 81.1600 XLON 1075597929357816 24/09/2024 09:51:30 BST 44 81.1400 XLON 1075597929357820 24/09/2024 09:52:58 BST 49 81.1400 XLON 1075597929358019 24/09/2024 09:53:26 BST 42 81.1200 XLON 1075597929358068 24/09/2024 09:55:22 BST 74 81.1400 XLON 1075597929358256 24/09/2024 10:06:42 BST 72 81.3800 XLON 1075597929359152 24/09/2024 10:07:22 BST 71 81.3600 XLON 1075597929359211 24/09/2024 10:08:42 BST 69 81.3400 XLON 1075597929359272 24/09/2024 10:08:42 BST 45 81.3200 XLON 1075597929359277 24/09/2024 10:13:28 BST 47 81.2800 XLON 1075597929359621 24/09/2024 10:16:07 BST 78 81.2200 XLON 1075597929359734 24/09/2024 10:20:54 BST 70 81.2600 XLON 1075597929360296 24/09/2024 10:31:27 BST 53 81.1600 XLON 1075597929360890 24/09/2024 10:32:03 BST 20 81.1400 XLON 1075597929360954 24/09/2024 10:32:03 BST 34 81.1400 XLON 1075597929360955 24/09/2024 10:35:23 BST 54 81.2000 XLON 1075597929361127 24/09/2024 10:36:26 BST 52 81.2000 XLON 1075597929361218 24/09/2024 10:38:05 BST 48 81.1400 XLON 1075597929361347 24/09/2024 10:39:44 BST 82 81.0600 XLON 1075597929361573 24/09/2024 10:44:32 BST 66 81.0600 XLON 1075597929362099 24/09/2024 10:54:20 BST 50 81.1400 XLON 1075597929362695 24/09/2024 10:56:22 BST 62 81.2000 XLON 1075597929362879 24/09/2024 11:00:03 BST 43 81.2200 XLON 1075597929363057 24/09/2024 11:00:04 BST 36 81.2000 XLON 1075597929363064 24/09/2024 11:00:04 BST 11 81.2000 XLON 1075597929363065 24/09/2024 11:05:13 BST 55 81.3000 XLON 1075597929363510 24/09/2024 11:05:43 BST 42 81.3200 XLON 1075597929363554 24/09/2024 11:12:34 BST 10 81.3800 XLON 1075597929363969 24/09/2024 11:12:34 BST 38 81.3800 XLON 1075597929363970 24/09/2024 11:19:11 BST 42 81.3800 XLON 1075597929364533 24/09/2024 11:19:22 BST 56 81.4200 XLON 1075597929364567 24/09/2024 11:20:31 BST 59 81.4200 XLON 1075597929364635 24/09/2024 11:22:05 BST 56 81.4000 XLON 1075597929364807 24/09/2024 11:23:09 BST 74 81.3600 XLON 1075597929364838 24/09/2024 11:29:23 BST 70 81.2600 XLON 1075597929365263 24/09/2024 11:31:14 BST 69 81.2200 XLON 1075597929365478 24/09/2024 11:36:59 BST 72 81.4600 XLON 1075597929365873 24/09/2024 11:41:10 BST 69 81.4000 XLON 1075597929366234 24/09/2024 11:48:32 BST 49 81.3600 XLON 1075597929366576 24/09/2024 11:54:40 BST 60 81.3400 XLON 1075597929367214 24/09/2024 11:54:40 BST 61 81.3200 XLON 1075597929367216 24/09/2024 12:00:27 BST 17 81.3400 XLON 1075597929367417 24/09/2024 12:00:27 BST 54 81.3400 XLON 1075597929367418 24/09/2024 12:03:18 BST 69 81.3000 XLON 1075597929367546 24/09/2024 12:06:58 BST 71 81.2000 XLON 1075597929367741 24/09/2024 12:17:45 BST 43 81.4000 XLON 1075597929368467 24/09/2024 12:17:54 BST 48 81.3800 XLON 1075597929368505 24/09/2024 12:20:32 BST 42 81.3800 XLON 1075597929368633 24/09/2024 12:24:16 BST 76 81.3800 XLON 1075597929368766 24/09/2024 12:29:27 BST 72 81.3400 XLON 1075597929369099 24/09/2024 12:34:42 BST 69 81.3200 XLON 1075597929369432 24/09/2024 12:39:30 BST 52 81.3000 XLON 1075597929369535 24/09/2024 12:42:44 BST 42 81.3000 XLON 1075597929369854 24/09/2024 12:56:25 BST 55 81.3000 XLON 1075597929370679 24/09/2024 12:56:31 BST 38 81.2800 XLON 1075597929370714 24/09/2024 12:56:31 BST 18 81.2800 XLON 1075597929370715 24/09/2024 12:56:35 BST 68 81.2600 XLON 1075597929370727 24/09/2024 12:56:35 BST 55 81.2400 XLON 1075597929370732 24/09/2024 13:02:32 BST 42 81.2400 XLON 1075597929370980 24/09/2024 13:02:53 BST 78 81.2000 XLON 1075597929371017 24/09/2024 13:08:16 BST 70 81.2000 XLON 1075597929371424 24/09/2024 13:15:10 BST 70 81.2400 XLON 1075597929371803 24/09/2024 13:20:58 BST 69 81.2600 XLON 1075597929372200 24/09/2024 13:20:58 BST 1 81.2600 XLON 1075597929372201 24/09/2024 13:21:04 BST 64 81.2400 XLON 1075597929372204 24/09/2024 13:32:01 BST 54 81.2800 XLON 1075597929372801 24/09/2024 13:33:00 BST 48 81.2600 XLON 1075597929372917 24/09/2024 13:35:35 BST 27 81.2400 XLON 1075597929373003 24/09/2024 13:35:35 BST 16 81.2400 XLON 1075597929373004 24/09/2024 13:39:30 BST 56 81.2200 XLON 1075597929373125 24/09/2024 13:39:31 BST 33 81.2000 XLON 1075597929373128 24/09/2024 13:39:31 BST 21 81.2000 XLON 1075597929373129 24/09/2024 13:43:13 BST 47 81.1800 XLON 1075597929373268 24/09/2024 13:43:13 BST 24 81.1800 XLON 1075597929373269 24/09/2024 13:48:10 BST 70 81.1200 XLON 1075597929373504 24/09/2024 13:52:17 BST 14 81.0400 XLON 1075597929373821 24/09/2024 13:52:17 BST 55 81.0400 XLON 1075597929373822 24/09/2024 13:55:52 BST 69 80.9200 XLON 1075597929374013 24/09/2024 14:00:06 BST 69 80.9000 XLON 1075597929374261 24/09/2024 14:05:18 BST 72 81.0400 XLON 1075597929374577 24/09/2024 14:11:12 BST 43 81.1600 XLON 1075597929374874 24/09/2024 14:16:20 BST 28 81.2200 XLON 1075597929375397 24/09/2024 14:16:20 BST 18 81.2200 XLON 1075597929375398 24/09/2024 14:16:48 BST 42 81.2000 XLON 1075597929375416 24/09/2024 14:17:27 BST 74 81.1800 XLON 1075597929375456 24/09/2024 14:27:04 BST 23 81.2600 XLON 1075597929376111 24/09/2024 14:27:04 BST 20 81.2600 XLON 1075597929376112 24/09/2024 14:27:17 BST 45 81.2400 XLON 1075597929376120 24/09/2024 14:27:18 BST 42 81.2400 XLON 1075597929376130 24/09/2024 14:30:05 BST 75 81.2400 XLON 1075597929376305 24/09/2024 14:31:52 BST 75 81.1200 XLON 1075597929376438 24/09/2024 14:38:16 BST 42 81.1400 XLON 1075597929376868 24/09/2024 14:38:22 BST 42 81.1200 XLON 1075597929376886 24/09/2024 14:41:21 BST 43 81.1000 XLON 1075597929377164 24/09/2024 14:42:10 BST 42 81.0600 XLON 1075597929377246 24/09/2024 14:44:16 BST 56 81.1400 XLON 1075597929377319 24/09/2024 14:48:52 BST 56 81.2400 XLON 1075597929377558 24/09/2024 14:50:47 BST 44 81.2600 XLON 1075597929377698 24/09/2024 14:53:04 BST 53 81.2800 XLON 1075597929377765 24/09/2024 14:53:55 BST 43 81.2600 XLON 1075597929377817 24/09/2024 14:55:00 BST 53 81.2600 XLON 1075597929377854 24/09/2024 14:56:04 BST 43 81.2600 XLON 1075597929377913 24/09/2024 15:00:01 BST 14 81.2800 XLON 1075597929378038 24/09/2024 15:00:01 BST 28 81.2800 XLON 1075597929378039 24/09/2024 15:00:04 BST 7 81.2600 XLON 1075597929378072 24/09/2024 15:00:39 BST 13 81.2600 XLON 1075597929378118 24/09/2024 15:02:47 BST 43 81.3000 XLON 1075597929378256 24/09/2024 15:02:49 BST 58 81.2800 XLON 1075597929378258 24/09/2024 15:08:28 BST 42 81.3000 XLON 1075597929378498 24/09/2024 15:08:28 BST 46 81.2800 XLON 1075597929378504 24/09/2024 15:11:41 BST 45 81.3000 XLON 1075597929378837 24/09/2024 15:14:10 BST 51 81.2800 XLON 1075597929379065 24/09/2024 15:17:30 BST 43 81.2600 XLON 1075597929379404 24/09/2024 15:17:31 BST 20 81.2400 XLON 1075597929379405 24/09/2024 15:17:31 BST 32 81.2400 XLON 1075597929379406 24/09/2024 15:22:51 BST 45 81.2200 XLON 1075597929379715 24/09/2024 15:24:07 BST 42 81.2000 XLON 1075597929379790 24/09/2024 15:24:09 BST 56 81.1800 XLON 1075597929379792 24/09/2024 15:24:09 BST 64 81.1600 XLON 1075597929379793 24/09/2024 15:25:35 BST 48 81.2000 XLON 1075597929379950 24/09/2024 15:30:00 BST 48 81.2400 XLON 1075597929380984 24/09/2024 15:30:00 BST 50 81.2200 XLON 1075597929380986 24/09/2024 15:30:30 BST 47 81.2400 XLON 1075597929381317 24/09/2024 15:30:40 BST 61 81.2200 XLON 1075597929381444 24/09/2024 15:31:52 BST 43 81.3000 XLON 1075597929381788 24/09/2024 15:31:52 BST 45 81.2800 XLON 1075597929381791 24/09/2024 15:32:37 BST 25 81.2000 XLON 1075597929381973 24/09/2024 15:32:37 BST 17 81.2000 XLON 1075597929381974 24/09/2024 15:34:40 BST 69 81.2400 XLON 1075597929382163 24/09/2024 15:34:40 BST 44 81.2200 XLON 1075597929382164 24/09/2024 15:35:04 BST 48 81.3000 XLON 1075597929382211 24/09/2024 15:37:34 BST 84 81.4000 XLON 1075597929382489 24/09/2024 15:37:54 BST 92 81.3800 XLON 1075597929382568 24/09/2024 15:38:02 BST 70 81.3600 XLON 1075597929382587 24/09/2024 15:38:58 BST 43 81.3400 XLON 1075597929382704 24/09/2024 15:39:45 BST 42 81.3600 XLON 1075597929382799 24/09/2024 15:40:00 BST 48 81.3400 XLON 1075597929382823 24/09/2024 15:42:05 BST 8 81.3800 XLON 1075597929383053 24/09/2024 15:42:05 BST 34 81.3800 XLON 1075597929383054 24/09/2024 15:43:03 BST 50 81.3800 XLON 1075597929383207 24/09/2024 15:43:49 BST 48 81.4000 XLON 1075597929383357 24/09/2024 15:44:42 BST 54 81.4200 XLON 1075597929383495 24/09/2024 15:45:10 BST 6 81.4000 XLON 1075597929383701 24/09/2024 15:45:10 BST 36 81.4000 XLON 1075597929383702 24/09/2024 15:45:31 BST 42 81.4400 XLON 1075597929383763 24/09/2024 15:46:42 BST 64 81.5000 XLON 1075597929384000 24/09/2024 15:47:40 BST 46 81.5000 XLON 1075597929384105 24/09/2024 15:48:27 BST 42 81.5000 XLON 1075597929384158 24/09/2024 15:48:29 BST 58 81.4800 XLON 1075597929384182 24/09/2024 15:49:05 BST 82 81.5200 XLON 1075597929384241 24/09/2024 15:50:17 BST 76 81.5400 XLON 1075597929384344 24/09/2024 15:51:25 BST 73 81.4600 XLON 1075597929384622 24/09/2024 15:52:44 BST 55 81.5200 XLON 1075597929384922 24/09/2024 15:53:59 BST 43 81.5600 XLON 1075597929385014 24/09/2024 15:54:30 BST 44 81.5800 XLON 1075597929385129 24/09/2024 15:55:12 BST 80 81.5400 XLON 1075597929385207 24/09/2024 15:57:07 BST 77 81.4800 XLON 1075597929385517 24/09/2024 15:58:23 BST 58 81.4800 XLON 1075597929385689 24/09/2024 15:59:13 BST 42 81.4600 XLON 1075597929385751 24/09/2024 15:59:13 BST 42 81.4400 XLON 1075597929385752 24/09/2024 15:59:25 BST 51 81.4200 XLON 1075597929385771 24/09/2024 16:00:17 BST 48 81.3400 XLON 1075597929386023 24/09/2024 16:01:01 BST 42 81.1800 XLON 1075597929386462 24/09/2024 16:01:30 BST 75 81.2000 XLON 1075597929386579 24/09/2024 16:03:02 BST 79 81.1400 XLON 1075597929386949 24/09/2024 16:04:11 BST 5 81.2000 XLON 1075597929387156 24/09/2024 16:04:11 BST 65 81.2000 XLON 1075597929387157 24/09/2024 16:05:14 BST 80 81.2600 XLON 1075597929387362 24/09/2024 16:08:16 BST 66 81.3400 XLON 1075597929387836 24/09/2024 16:10:11 BST 84 81.4200 XLON 1075597929388105 24/09/2024 16:11:05 BST 65 81.4800 XLON 1075597929388203 24/09/2024 16:12:08 BST 45 81.4800 XLON 1075597929388351 24/09/2024 16:12:09 BST 71 81.4600 XLON 1075597929388356 24/09/2024 16:12:09 BST 57 81.4400 XLON 1075597929388358 24/09/2024 16:12:38 BST 46 81.4600 XLON 1075597929388442 24/09/2024 16:13:50 BST 78 81.4400 XLON 1075597929388508 24/09/2024 16:14:39 BST 75 81.5000 XLON 1075597929388597 24/09/2024 16:16:17 BST 80 81.5400 XLON 1075597929388847 24/09/2024 16:17:18 BST 73 81.5200 XLON 1075597929389065 24/09/2024 16:19:14 BST 42 81.6000 XLON 1075597929389297 24/09/2024 16:19:21 BST 79 81.5800 XLON 1075597929389324 24/09/2024 16:21:19 BST 16 81.5600 XLON 1075597929389561 24/09/2024 16:21:21 BST 53 81.5600 XLON 1075597929389623 24/09/2024 16:22:16 BST 77 81.5600 XLON 1075597929389710 24/09/2024 16:23:56 BST 55 81.4800 XLON 1075597929389944 24/09/2024 16:24:20 BST 43 81.4600 XLON 1075597929389984 24/09/2024 16:25:01 BST 42 81.5200 XLON 1075597929390107 24/09/2024 16:26:22 BST 81 81.4000 XLON 1075597929390235 24/09/2024 16:28:02 BST 52 81.5000 XLON 1075597929390509 24/09/2024 16:28:31 BST 45 81.5000 XLON 1075597929390538 24/09/2024 16:29:08 BST 15 81.5000 XLON 1075597929390581 24/09/2024 16:29:08 BST 27 81.5000 XLON 1075597929390582 24/09/2024 16:30:35 BST 13 81.5000 XLON 1075597929390746 24/09/2024 16:30:35 BST 42 81.5000 XLON 1075597929390747 24/09/2024 16:32:46 BST 43 81.5800 XLON 1075597929390917 24/09/2024 16:35:32 BST 85 81.6000 XLON 1075597929391397 24/09/2024 16:35:32 BST 50 81.5800 XLON 1075597929391403 24/09/2024 16:35:40 BST 44 81.5600 XLON 1075597929391431 24/09/2024 16:36:00 BST 42 81.5400 XLON 1075597929391510 24/09/2024 16:36:51 BST 58 81.5600 XLON 1075597929391815 24/09/2024 16:38:13 BST 43 81.5800 XLON 1075597929392071 24/09/2024 16:38:13 BST 42 81.5600 XLON 1075597929392073 24/09/2024 16:39:32 BST 61 81.5800 XLON 1075597929392280 24/09/2024 16:39:52 BST 48 81.5600 XLON 1075597929392311 24/09/2024 16:41:46 BST 78 81.6200 XLON 1075597929392520 24/09/2024 16:43:52 BST 56 81.6600 XLON 1075597929392674 24/09/2024 16:43:52 BST 58 81.6400 XLON 1075597929392677 24/09/2024 16:45:53 BST 42 81.6800 XLON 1075597929392998 24/09/2024 16:48:07 BST 65 81.7200 XLON 1075597929393179 24/09/2024 16:50:53 BST 24 81.7400 XLON 1075597929393498 24/09/2024 16:51:12 BST 56 81.7400 XLON 1075597929393564 24/09/2024 16:51:12 BST 56 81.7200 XLON 1075597929393568 24/09/2024 16:51:15 BST 50 81.7400 XLON 1075597929393579 24/09/2024 16:52:33 BST 65 81.7800 XLON 1075597929393784 24/09/2024 16:54:37 BST 25 81.7800 XLON 1075597929393977 24/09/2024 16:56:11 BST 95 81.8400 XLON 1075597929394116 24/09/2024 16:58:36 BST 95 81.8800 XLON 1075597929394371 24/09/2024 16:58:37 BST 25 81.8600 XLON 1075597929394372 24/09/2024 16:58:41 BST 67 81.8600 XLON 1075597929394376 24/09/2024 16:59:48 BST 85 81.8800 XLON 1075597929394583 24/09/2024 17:00:51 BST 99 81.8800 XLON 1075597929394691 24/09/2024 17:00:59 BST 91 81.8600 XLON 1075597929394716 24/09/2024 17:01:46 BST 90 81.8400 XLON 1075597929394882 24/09/2024 17:01:56 BST 52 81.8200 XLON 1075597929394937 24/09/2024 17:02:58 BST 43 81.9000 XLON 1075597929395041 24/09/2024 17:04:37 BST 60 81.9600 XLON 1075597929395215 24/09/2024 17:05:04 BST 42 81.9400 XLON 1075597929395277 24/09/2024 17:05:46 BST 42 82.0000 XLON 1075597929395381 24/09/2024 17:06:37 BST 60 82.0000 XLON 1075597929395489 24/09/2024 17:07:08 BST 59 81.9800 XLON 1075597929395580 24/09/2024 17:07:10 BST 44 81.9600 XLON 1075597929395605 24/09/2024 17:08:10 BST 56 81.9800 XLON 1075597929395689 24/09/2024 17:09:12 BST 49 82.0200 XLON 1075597929395878 24/09/2024 17:10:10 BST 73 82.0200 XLON 1075597929395989 24/09/2024 17:10:10 BST 48 82.0000 XLON 1075597929395996 24/09/2024 17:10:46 BST 46 82.0400 XLON 1075597929396107 24/09/2024 17:11:02 BST 51 82.0200 XLON 1075597929396162 24/09/2024 17:11:39 BST 53 82.0600 XLON 1075597929396287 24/09/2024 17:11:49 BST 54 82.0400 XLON 1075597929396311 24/09/2024 17:12:54 BST 59 82.0400 XLON 1075597929396628 24/09/2024 17:13:25 BST 60 82.0600 XLON 1075597929396690 24/09/2024 17:13:27 BST 60 82.0400 XLON 1075597929396714 24/09/2024 17:14:16 BST 64 82.0200 XLON 1075597929396868 24/09/2024 17:15:01 BST 60 82.0800 XLON 1075597929397029 24/09/2024 17:15:27 BST 65 82.1000 XLON 1075597929397119 24/09/2024 17:16:18 BST 52 82.1200 XLON 1075597929397212 24/09/2024 17:16:20 BST 20 82.1400 XLON 1075597929397226 24/09/2024 17:16:20 BST 33 82.1400 XLON 1075597929397227 24/09/2024 17:17:20 BST 54 82.2000 XLON 1075597929397345 24/09/2024 17:17:21 BST 49 82.2000 XLON 1075597929397353 24/09/2024 17:18:51 BST 49 82.2000 XLON 1075597929397659 24/09/2024 17:19:01 BST 69 82.1800 XLON 1075597929397677 24/09/2024 17:20:05 BST 44 82.1200 XLON 1075597929397879 24/09/2024 17:20:12 BST 47 82.1000 XLON 1075597929397913 24/09/2024 17:21:31 BST 82 82.1000 XLON 1075597929398128 24/09/2024 17:21:35 BST 62 82.1000 XLON 1075597929398146 24/09/2024 17:21:35 BST 28 82.0800 XLON 1075597929398157 24/09/2024 17:21:53 BST 43 82.1200 XLON 1075597929398196 24/09/2024 17:22:41 BST 52 82.1200 XLON 1075597929398388 24/09/2024 17:22:51 BST 49 82.1400 XLON 1075597929398436 24/09/2024 17:23:30 BST 42 82.1200 XLON 1075597929398555 24/09/2024 17:24:32 BST 37 82.1600 XLON 1075597929398734 24/09/2024 17:24:32 BST 11 82.1600 XLON 1075597929398735 24/09/2024 17:24:32 BST 70 82.1600 XLON 1075597929398736 24/09/2024 17:24:32 BST 54 82.1600 XLON 1075597929398737 24/09/2024 17:25:01 BST 44 82.1400 XLON 1075597929398782 24/09/2024 17:25:01 BST 31 82.1400 XLON 1075597929398783 24/09/2024 17:25:14 BST 9 82.1200 XLON 1075597929398848 24/09/2024 17:25:39 BST 53 82.1600 XLON 1075597929398905 24/09/2024 17:25:52 BST 43 82.1400 XLON 1075597929398957 24/09/2024 17:27:00 BST 24 82.1400 XLON 1075597929399189 24/09/2024 17:27:11 BST 5 82.1400 XLON 1075597929399217 24/09/2024 17:27:11 BST 84 82.1400 XLON 1075597929399218 24/09/2024 17:27:11 BST 35 82.1400 XLON 1075597929399219 24/09/2024 17:27:19 BST 56 82.1200 XLON 1075597929399234 24/09/2024 17:27:19 BST 42 82.1400 XLON 1075597929399235 24/09/2024 17:27:20 BST 4 82.1200 XLON 1075597929399237 24/09/2024 17:27:38 BST 46 82.1200 XLON 1075597929399335 24/09/2024 17:28:03 BST 41 82.1200 XLON 1075597929399459 24/09/2024 17:28:03 BST 1 82.1200 XLON 1075597929399460 24/09/2024 17:28:23 BST 44 82.1000 XLON 1075597929399587 24/09/2024 17:28:31 BST 47 82.0800 XLON 1075597929399600 24/09/2024 17:29:00 BST 48 82.1000 XLON 1075597929399704 24/09/2024 17:29:00 BST 65 82.1000 XLON 1075597929399708 24/09/2024 17:29:04 BST 47 82.0800 XLON 1075597929399738 24/09/2024 17:29:25 BST 62 82.0400 XLON 1075597929399913 24/09/2024 17:29:34 BST 78 82.0400 XLON 1075597929399976

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC.