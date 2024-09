NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor Zahlen von 75 auf 85 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse auch mit der Frage, ob die diesjährigen Zielsetzungen des Sportartikelkonzerns erfüllbar sind. Auf ihn wirkt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 zu optimistisch. Nach der Ernennung von Elliott Hill zum Konzernchef ist er aber der Ansicht, dass die Aktienstory die Chance auf positive Veränderungen mit sich bringt. In seinem Modell passte er die Umsatzschätzung für 2026 nach oben an./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 18:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

© 2024 dpa-AFX-Analyser