Unterföhring (ots) -- Alle Ergebnisse der Befragung in "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" am heutigen Mittwoch ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News- Durchgeführt wurde die Umfrage unter Fußballinteressierten (n = 1000) in Deutschland von der Sportmarketingagentur ONE8YUnterföhring, 25. September 2024 - Am Samstagabend kommt es zum großen Duell zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Der Rekordmeister hat unter Vincent Kompany den besten Bundesliga-Start aller Zeiten hingelegt, die Werkself liegt trotz der ersten Niederlage nach über einem Jahr und bereits neun Gegentoren aus den ersten vier Spielen auf Rang zwei. Sky Sport berichtet am Samstag ab 17:30 Uhr live und exklusiv vom "Tipico Topspiel der Woche" in München.Bereits zu Beginn der Woche vor dem Gipfeltreffen hat Sky Sport eine repräsentative Umfrage durchführen lassen, in der die Sportmarketingagentur ONE8Y nach dem vergangenen Spieltag Fußball-Interessierte (n = 1000) rund um die Begegnung am Samstag befragte.Das Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen hat sich auch über die Fankreise beider Vereine hinaus zu einem echten Highlight der Bundesliga entwickelt: 84 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Partie am Samstag verfolgen werden. Mit 43 Prozent (FC Bayern) bzw. 44 Prozent (Leverkusen) sind die Sympathien, wer am Samstag gewinnen soll, ausgewogen verteilt.Etwas anders sieht es aus, wenn nach der Einschätzung des Spiels gefragt wird. 50 Prozent glauben, dass die Bayern dieses Mal gewinnen werden, nur 20 Prozent tippen auf das Alonso-Team. 26 Prozent erwarten wie vor einem Jahr in der Allianz Arena eine Punkteteilung. Grenzenlos scheint derzeit die Zuversicht der Bayern-Fans: Hier glauben 77 Prozent an einen Heimsieg und nur 4 Prozent an einen Dreier der Gäste. Unter den Leverkusener Fans tippen 36 Prozent auf einen Auswärtssieg, immerhin 32 Prozent aber auf einen Erfolg der Münchener.Alle Ergebnisse der Umfrage rund um das Gipfeltreffen werden am heutigen Mittwoch in der Sendung "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News präsentiert."So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" auf Sky Sport NewsSeit Anfang Februar sind Umfrageergebnisse von ONE8Y regelmäßig Teil des Programms von Sky Sport News. Im Format "Wenn morgen Anpfiff wäre...Das Deutschland-Barometer" wurden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland präsentiert, die die Stimmung und Meinungen rund um die UEFA EURO 2024 im eigenen Land abbildeten.Auch nach der Heim-EM werden auf Sky Sport News regelmäßig repräsentative Umfragen rund um aktuelle Fußballthemen präsentiert - unter dem Titel "So denken die Fans...Das FUSSBALL-BAROMETER" immer mittwochs ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über ONE8YDie im Jahre 2018 gegründete Agentur ONE8Y zählt zu den führenden Sportmarketingagenturen in der DACH-Region und betreut B2B und B2C-Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Sportmarketing. Dabei vereint ONE8Y datengestützte Expertise mit Kreativität und hilft so, die individuellen Zielgruppen ihrer Kunden bestmöglich und nachhaltig zu erreichen. Zudem hat die Agentur unter dem Namen ONE8Y DB eine globale Sportbusiness-Marktforschungs-datenbank ins Leben gerufen. Sitz der Agentur ist Wiesbaden. Mehr unter www.one8y.de.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / Sports Sky DeutschlandTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5872369