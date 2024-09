EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

BDT Media Automation GmbH will in Asien durch eine langfristige, exklusive Lieferkooperation mit LTZero deutlich stärker expandieren



25.09.2024 / 09:30 CET/CEST

Rottweil, 25. September 2024. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), konnte dank ihres sehr guten Zulieferernetzwerks in Asien und ihrer umfassenden Erfahrung in der Region eine langfristige, exklusive Lieferkooperation mit der LTZero Pte Ltd. (LTZero), Singapur, für den asiatischen Markt abschließen. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wurde bereits der erste Großauftrag an BDT erteilt.

Die spezialisierte Vertriebsgesellschaft LTZero wurde von einem etablierten IT-Systemhaus mit Tape-Erfahrung aus Singapur gegründet, um in den Ländern China, Indien, Singapur und Malaysia die wachsende Marktnachfrage zu bedienen. Durch den bewussten Verzicht auf den Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes ist BDT in der Lage, mehr Management-Kapazitäten auf andere Bereiche zu fokussieren und gleichzeitig den notwendigen Finanzbedarf für eine Expansion in Asien deutlich zu begrenzen. Die exklusive Lieferkooperation mit einem etablierten asiatischen Partner ermöglicht dem Unternehmen eine schnelle und umfassende Marktdurchdringung in China, Indien, Singapur und Malaysia, die einem westeuropäischen Anbieter sonst nur schwer offenstehen. Denn in Asien wird die Belieferung durch asiatische Lieferanten bevorzugt und ist bei Behörden teilweise sogar Voraussetzung, um die Region beliefern zu können.

Asiatische Cloud-Service-Provider und Social-Media-Unternehmen wachsen in ihren Heimatmärkten explosionsartig. So gibt es asiatische Pendants zu nahezu allen westlichen "Internet-Giganten" wie Google, Facebook, eBay oder WhatsApp. Da die Computerisierung und Digitalisierung in Asien später begannen als in Europa und den USA, waren die ersten sehr schnellen und modernen Rechenzentren oftmals nur mit Festplatten für die Datenspeicherung ausgelegt. Mit den enorm ansteigenden generierten Datenmengen erkennen die Cloud-Service-Provider und Internetunternehmen nun, dass kein Weg an der deutlich kostengünstigeren und sichereren Archivierung auf Bandbibliotheken vorbeiführt.

Mark Winkler, CTO der Gruppe, freut sich: "Mit dieser langfristigen, strategischen Zusammenarbeit mit einem exklusiven Vertriebspartner vor Ort sind wir in Asien ideal aufgestellt, um auch in dieser wichtigen Wachstumsregion aktiv den Markt bedienen zu können. Innovation auf Seiten der Lieferanten können direkt auf die Anforderungen neuer Kunden und deren Bedürfnisse abgestimmt und in neue hochperformante Produkte eingebaut werden."



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

