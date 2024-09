Die Amadeus FiRe AG ist ein führender deutscher Personaldienstleister, der sich auf Zeitarbeit und Training für Finanz- und IT-Fachkräfte spezialisiert hat. Die Wettbewerbsqualität des Unternehmens beruht auf seinem Nischenfokus, seiner starken Marktposition und seiner mehr als 35-jährigen Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger Lösungen. Diese Spezialisierung ermöglicht höhere Margen und eine vergleichsweise hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen. Amadeus FiRe zeichnet sich durch eine konstante Rentabilität, zweistellige Margen und hohe Kapitalrenditen aus. Die Wachstumserwartungen sind weiterhin positiv, mit einem historischen Wachstum von 10 % pro Jahr, und die Prognosen deuten auf ein ähnliches zukünftiges Wachstum hin, das durch strukturelle Veränderungen und eine steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften angetrieben wird. Die Aktie ist attraktiv bewertet und wird unter dem langfristigen Durchschnittsmultiplikator gehandelt. In Anbetracht der Qualitätsmerkmale, des beständigen Wachstums und der aktuellen Bewertung stellt Amadeus FiRe eine attraktive Anlagemöglichkeit dar, weshalb die Analysten von mwb research die Aktie mit einem KAUFEN und einem Kursziel von EUR 117,00 in die Coverage aufnehmen, was ein ordentliches Aufwärtspotenzial von über 25% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG





