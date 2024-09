Pressemitteilung der BDT Media Automation GmbH:

BDT Media Automation GmbH will in Asien durch eine langfristige, exklusive Lieferkooperation mit LTZero deutlich stärker expandierenDie BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), konnte dank ihres sehr guten Zulieferernetzwerks in Asien und ihrer umfassenden Erfahrung in der Region eine langfristige, exklusive Lieferkooperation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...