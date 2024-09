Tel Aviv - Israel hat am Mittwoch nach eigenen Angaben erneut zahlreiche Luftangriffe gegen Ziele im Libanon gestartet. Man führe "umfangreiche Angriffe" im Südlibanon und in der Bekaa-Ebene durch, teilten die israelischen Streitkräfte mit.



Zuvor seien im Gebiet von Obergaliläa etwa 40 Projektile identifiziert worden, die vom Libanon in israelisches Gebiet eingedrungen seien, hieß es. Mehrere Geschosse seien abgefangen worden. Es seien keine Verletzten gemeldet worden.



Die Hisbollah feuere auch weiterhin Geschosse "auf zivile Gebiete und Einrichtungen an der israelischen Heimatfront" ab, so die Streitkräfte weiter. Gleichzeitig bombardiere man "Terrorziele" und Waffenlager der Hisbollah im Libanon.

