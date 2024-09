Wien (www.anleihencheck.de) - Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN AT0000606306/ WKN A0D9SU) wird heute eine Einladung an die Inhaber (die "Inhaber") ihrer EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN XS2049823763/ WKN A2R7C8) (die "Schuldverschreibungen") veröffentlichen, ihr alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung zu einem Kaufpreis von 98,95 Prozent mit einem Erfüllungstag am oder um den 4. Oktober 2024 (das "Rückkaufangebot") anzudienen, so RBI so in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...