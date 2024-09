London - Die russischen Streitkräfte haben zuletzt offenbar weitere Fortschritte in der Nähe von Wuhledar im Südosten der Ukraine gemacht. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Russen die Stadt nun von drei Seiten bedrohen, heißt es am Mittwoch im täglichen Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes.



Demnach gibt es bereits Kämpfe um die Außenbezirke der Stadt, gegen die Russland seit 2022 wiederholt Angriffe unternommen hat. Es sei davon auszugehen, dass die russischen Truppen in der nächsten Woche weiter Druck auf diesen stark verteidigten Teil der Linie ausüben werden, hieß es aus London.



In der zentralen Oblast Donezk kämpfen die russischen Streitkräfte unterdessen in der östlichen Hälfte von Torezk und südlich von Pokrowsk. Um Tschassiw Jar seien sie dagegen zuletzt nur langsam vorangekommen, hieß es. Es sei wahrscheinlich, dass die Russen mehrere Ziele gleichzeitig angreifen, um die ukrainischen Kräfte zu zermürben. Dies habe Russland jedoch auch daran gehindert, seine Kräfte auf einen einzigen Punkt der Linie zu konzentrieren, um eine größere Wirkung zu erzielen, so die Briten.

