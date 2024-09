Die meistgehandelten Produkte: Porsche-Beteiligung an Drohnen-Hersteller!

Der DAX® schafft es weiterhin nicht fortwährend über die 19.000 Punkte Marke. Gestern hatte der deutsche Leitindex es aufgrund von Konjukturmaßnahmen-Ankündigungen der chinesischen Regierung über die 19.000 Punkte geschafft, es fehlten jedoch Anschlusskäufe. Außerdem belastet ein Kursrutsch der SAP-Aktie den Index.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf Porsche hoch im Kurs. Der deutsche Automobilhersteller beteiligt sich am Drohnenhersteller Quantum-Systems. Laut Angaben wurde ein zweistelliger Millionenbetrag in das Start-Up investiert. Quantum-Systems entwickelt und produziert spezielle Drohnen für die sensorgestützte Datenerfassung sowie für Überwachungs- und Aufklärungszwecke. Mit dem frischen Kapital sollen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten ausgebaut werden, und der Plan sich zu internationalisieren vorangetrieben werden.

Auch Call-Optionsscheine auf Microsoft sind heute wieder gefragt. Der Partner von Microsoft, OpenAI, versucht Berichten zufolge die US-Regierung davon zu überzeugen, riesige Rechenzentren zu bauen. Diese sollen einen Stromverbrauch von unglaublichen 5 Gigawatt pro Jahr haben. Das Ziel dieses Plans soll die Entwicklung besserer Software sein, um so besser mit China zu konkurrieren. Darüber hinaus sind Long-Faktor-Optionsscheine auf LVMH hoch im Kurs. Die Aktie befand sich in den letzten Monaten auf Abwärtsfahrt. Gestern konnte die Aktie jedoch etwas nach oben springen. Grund dafür waren aber keine Nachrichten von LVMH selbst, sondern von der chinesischen Zentralbank, Maßnahmen zur Unterstützung der Konjuktur einzuleiten. Analysten sehen derzeit trotzdem keine Erholung der Aktie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6F54 1,74 18912,00 Punkte 19067,97 Punkte 160,30 Open End DAX® Call HD81NR 9,34 18911,00 Punkte 17984,79 Punkte 20,40 Open End DAX® Put HC6VV1 2,00 18912,00 Punkte 19092,69 Punkte 143,92 Open End PDD Holdings Inc. (ADRs) Call HD8DH4 3,54 113,795 USD 70,47 USD 2,78 Open End DAX® Put HC6PAX 2,62 18909,00 Punkte 19153,53 Punkte 80,73 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD6KVC 8,96 18937,00 Punkte 19000,00 Punkte 21,56 16.09.2025 DAX® Call HD6KSL 15,28 18935,00 Punkte 18900,00 Punkte 12,07 16.09.2025 Porsche Automobil Holding SE Call HD7Y62 0,450 41,215 EUR 38,00 EUR 9,29 18.12.2024 DAX® Put HD6KVA 8,35 18937,00 Punkte 18800,00 Punkte 23,14 16.09.2025 Microsoft Corp. Call HD228V 2,08 429,17 USD 470,00 USD 18,69 18.06.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag LVMH SE Long HC3WX4 2,55 619,80 EUR 409,51 EUR 3 Open End DAX® Short HC01RC 0,38 18918,00 Punkte 22163,35 Punkte -6 Open End Micron Technology Inc. Long HD6C4C 1,05 94,03 USD 70,52 USD 4 Open End Nordex SE Long HC9S92 4,79 14,935 EUR 12,30 EUR 6 Open End Cameco Corp. Long HD4W1X 1,86 46,765 USD 38,99 USD 6 Open End

