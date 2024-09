Die Commerzbank reagiert auf das drohende Übernahmegefecht mit der italienischen Großbank Unicredit und tauscht vorzeitig ihren Vorstandschef aus. Die neue Chefin Bettina Orlopp steht einer Übernahme kritisch gegenüber.Bettina Orlopp, bisher Vizechefin und Finanzvorstand, übernimmt "zeitnah" das Ruder und wird damit die erste Frau an der Spitze des Traditionshauses in seiner 154-jährigen Geschichte. Der Aufsichtsrat bestätigte am Dienstagabend Orlopps Ernennung und betonte, die Entscheidung sei aufgrund der aktuellen Herausforderungen unumgänglich. Unicredit hatte zuletzt ihren Anteil an der Commerzbank massiv aufgestockt und hält nun Zugriff auf rund 21 Prozent der Aktien. Damit steht die …