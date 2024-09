Wuppertal - An einer Schule in Wuppertal ist es am Mittwoch offenbar zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. An einem Berufskolleg im Stadtbezirk Elberfeld sei eine verdächtige Person mit einer Waffe gesichtet worden, berichtet der WDR.



Die Polizei durchsucht demnach aktuell das Gebäude nach der Person, um eine Ansprache zu versuchen. Informationen zu Verletzten gab es nicht. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls waren zunächst unklar. Auch zur Art der gesichteten Waffe wurden keine Angaben gemacht.

