Zürich - Der Online-Trader Saxo Bank will in der Schweiz deutlich wachsen und Marktanteile gewinnen. Erreichen will die Tochter des dänischen Instituts dies mit günstigen Gebühren für den Handel und die Aufbewahrung von Wertpapieren sowie mit einer neuen und intuitiv bedienbaren Handelsplattform. In der Schweiz seien die Gebühren im Online-Handel noch immer sehr hoch, sagte der CEO der Saxo Bank Schweiz, Stanislav Kostyukhin, am Mittwoch an der Präsentation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...