Die Siemens-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer starken Seite und verzeichnet einen positiven Trend an der Börse. Nach einer längeren Konsolidierungsphase bewegt sich das Papier wieder aufwärts und notierte zuletzt bei 171,80 Euro, was einem Anstieg von 0,9 Prozent entspricht. Trotz der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen scheint das Unternehmen das Vertrauen der Anleger zu genießen. Die Ausgliederung der eMobility-Sparte könnte sich als strategisch kluger Schachzug erweisen und möglicherweise langfristig zu einem Geldsegen für die Aktionäre führen.

Aussichten und Dividenden

Experten sehen für die Siemens-Aktie weiteres Potenzial und geben ein mittleres Kursziel von 199,50 Euro an. Dies würde einen Anstieg von etwa 16 Prozent gegenüber dem aktuellen [...]

Hier weiterlesen