Klea Edge R-444A ist ein leistungsstarker, direkter Ersatz für R-1234yf und unterstützt gleichzeitig Orbias Nachhaltigkeitsziele.

Der Geschäftsbereich Fluor Energy Materials der Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA*) hat heute Klea® Edge 444A, einen direkten Ersatz für R-1234yf, auf den europäischen und britischen Markt gebracht. Das Kältemittel wurde als leistungsstärkere Lösung mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) für Anwendungen auf dem Kfz-Aftermarket entwickelt und erfüllt die europäische Richtlinie für mobile Klimaanlagen (MACs).

Klea Edge 444A bietet der Industrie eine wirtschaftlichere Alternative zu R-1234yf. Darüber hinaus steigert es die Fahrzeugleistung und gewährleistet zugleich eine einfache Anwendung und Rückgewinnung für Servicetechniker und Fahrzeugeigentümer.

"Innovationen wie Klea Edge 444A sind ausschlaggebend für Orbias übergeordnetes Ziel, das Leben auf der ganzen Welt zu verbessern. Sie tragen entscheidend zur Dekarbonisierung und Energiewende bei", sagte Shawn Shorrock, Global Vice President, Kältemittel, Orbia Fluor Energy Materials. "Mit über 50 Jahren Erfahrung als Anbieter leistungsstarker Kältemittellösungen entwickeln wir unser Geschäft und unser Produktsortiment an Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial stetig weiter, um Fortschritte bei der Erreichung unserer Klimaziele zu machen."

Klea Edge 444A bietet die folgenden wesentlichen Vorteile:

Schneller kältere Luft: Labordaten von Dritten bestätigen, dass R-444A die Temperatur im Fahrzeuginnenraum bis zu vier Minuten schneller senkt als R-1234yf.*

Labordaten von Dritten bestätigen, dass R-444A die Temperatur im Fahrzeuginnenraum bis zu vier Minuten schneller senkt als R-1234yf.* Verbesserte Fahrzeugleistung: Die höhere Energieeffizienz von R-444A kann dazu führen, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren einen geringeren Kraftstoffverbrauch aufweisen und Elektrofahrzeuge eine größere Reichweite haben.

Die höhere Energieeffizienz von R-444A kann dazu führen, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren einen geringeren Kraftstoffverbrauch aufweisen und Elektrofahrzeuge eine größere Reichweite haben. Diversifizierung der Marktoptionen: R-444A ist mit R-1234yf und dessen Komponenten kompatibel.

R-444A ist mit R-1234yf und dessen Komponenten kompatibel. Eine wirtschaftliche Alternative: R-444A ist ein preisgünstiger direkter Ersatz für R-1234yf.**

R-444A ist ein preisgünstiger direkter Ersatz für R-1234yf.** Benutzerfreundlichkeit und Rückgewinnung: Da es sich um einen direkten Ersatz handelt, können sich Servicetechniker und Fahrzeugeigentümer auf die gleichen Servicegeräte, Messgeräte und Werkzeuge verlassen, um R-1234yf durch R-444A zu ersetzen.

Da es sich um einen direkten Ersatz handelt, können sich Servicetechniker und Fahrzeugeigentümer auf die gleichen Servicegeräte, Messgeräte und Werkzeuge verlassen, um R-1234yf durch R-444A zu ersetzen. Entspricht den sich ändernden Vorschriften: Erfüllt aktuelle und neue Vorschriften, einschließlich derjenigen zur Beschränkung von Kältemitteln mit einem GWP-Wert über 150.

Erfüllt aktuelle und neue Vorschriften, einschließlich derjenigen zur Beschränkung von Kältemitteln mit einem GWP-Wert über 150. REACH-zugelassen: R-444A ist nach EN- und UK-Normen für die Verwendung auf dem Kfz-Aftermarket zugelassen.

R-444A ist nach EN- und UK-Normen für die Verwendung auf dem Kfz-Aftermarket zugelassen. TEXA-zertifiziert: Jeder R-1234yf TEXA Sind Absauggeräte gemeint ist kompatibel und für die Verwendung mit R-444A in der EU zertifiziert. TEXA ist einer der größten Hersteller von Klimaanlagen in der EU, und weitere Herstellerzulassungen sind in Arbeit.

"Angesichts der zunehmenden Umweltauflagen für Kältemittel in der EU und im Vereinigten Königreich sind wir bestrebt, die Branche mit Lösungen anzuführen, die Umweltauswirkungen ohne Leistungseinbußen deutlich verringern", so Michael Mukai, Global Market Management Director, Kältemittel, Orbia Fluor Energy Materials.

Das starke und wachsende Produktsortiment von Orbia Fluor Energy Materials für den globalen Kfz-Aftermarket ist ein Beleg für den Einsatz des Unternehmens im Bereich der Dekarbonisierung. Neben R-444A bietet es das preisgekrönte Klea® 456A, einen direkten Ersatz für R-134a mit niedrigerem GWP-Wert, der die gleiche Energieeffizienz bietet und gleichzeitig das Treibhauspotenzial um 50 reduziert.

Weitere Informationen zu Lösungen der nächsten Generation von Orbia Fluor Energy Materials für den Kfz-Aftermarket finden Sie unter: www.kouraglobal.com/applications/refrigerants

* Unabhängige Testlabordaten aus zeigen eine Verbesserung der Abkühlzeiten.

** Basierend auf den Marktbedingungen im Juli 2024

Über Orbia

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA*) ist ein Unternehmen, das von einem gemeinsamen Ziel angetrieben wird: das Leben auf der ganzen Welt zu verbessern. Orbia ist in den Bereichen Polymer Solutions (Vestolit und Alphagary), Building Infrastructure (Wavin), Precision Agriculture (Netafim), Connectivity Solutions (Dura-Line) und Fluor Energy Materials (Koura) tätig. Die fünf Geschäftsbereiche von Orbia konzentrieren sich gemeinsam darauf, den Zugang zu Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern, die Zukunft von Städten und Haushalten neu zu erfinden, die Sicherheit von Nahrungsmitteln, Wasser und sanitären Einrichtungen zu gewährleisten, Gemeinschaften mit Informationen zu verbinden und die Energiewende mit grundlegenden und fortschrittlichen Materialien, Spezialprodukten und innovativen Lösungen zu ermöglichen. Orbia beschäftigt weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter, ist in mehr als 100 Ländern tätig und unterhält Niederlassungen in mehr als 50 Ländern, mit Hauptsitzen in Boston, Mexiko-Stadt, Amsterdam und Tel Aviv. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 8,2 Milliarden Dollar. Mehr erfahren Sie unter: orbia.com

Über Orbia Fluor Energy Materials (Koura)

Der Geschäftsbereich Fluor Energy Materials (unter der Marke Koura), ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Fluorprodukten, die eine grundlegende Rolle bei der Verbesserung des täglichen Lebens spielen und den Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft verkürzen. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung werden die Produkte von Orbia Fluor Energy Materials in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung, städtische und ländliche Infrastruktur, Raumklimamanagement, Kühlung von Lebensmitteln und Medikamenten und sogar bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen durch die Entwicklung gesunder und innovativer Treibmittel mit niedrigem Treibhauspotenzial für Dosieraerosole. Orbia Fluor Energy Materials beschäftigt 1.600 Mitarbeiter und verfügt weltweit über 13 Produktionsstätten, die 60 Länder über ein globales Verkaufs- und Vertriebsnetz bedienen.

