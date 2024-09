Die EON-Aktie verzeichnete am Dienstagvormittag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Um 11:48 Uhr fiel der Kurs um 0,4 Prozent auf 13,40 Euro. Trotz des aktuellen Abwärtstrends bleibt die langfristige Perspektive für den Energieversorger positiv. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 Euro an, was ein deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividendenausschüttung von 0,550 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten ein gemischtes Bild: Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückging, konnte EON den Gewinn pro Aktie deutlich steigern. Diese Entwicklung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, auch in einem herausfordernden Marktumfeld profitabel zu wirtschaften.

