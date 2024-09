DJ CEO Manfred Knof verlässt die Commerzbank zum Monatsende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der scheidende Commerzbank-Vorstandschef Manfred Knof verlässt das Frankfurter Geldhaus zum Monatsende. Die Commerzbank hatte bereits am 10. September mitgeteilt, dass Knof keine zweite Amtszeit anstrebe und seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag nicht zu verlängern werde. Zu seiner Nachfolgerin wurde am Dienstagabend Finanzvorständin und Vize-Chefin Bettina Orlopp bestellt. Am Mittwoch gab die Commerzbank nun bekannt, dass der 59-Jährige und der Aufsichtsrat sich auf ein Ausscheiden zum 30. September verständigt haben.

Knof war Anfang 2021 nach Stationen unter anderem bei der Dresdner Bank, dem Versicherungskonzern Allianz und der Deutschen Bank als CEO zur Commerzbank gekommen.

September 25, 2024

