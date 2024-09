Cloudforce One deckt Bedrohungsakteure auf, die es auf Regierungen, Verteidigungssektoren und kritische Infrastrukturen abgesehen haben, und gibt Organisationen gleichzeitig die nötigen Einblicke, um offensive und defensive Sicherheitsstrategien umzusetzen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, gab heute bekannt, dass sein Bedrohungsinformationsteam Cloudforce One, seine Forschungsergebnisse zum ersten Mal öffentlich machen wird, als Teil seines Engagements, den Zugang zu kritischen Bedrohungsinformationen zu demokratisieren. Durch die Kombination des Fachwissens des Cloudforce One-Teams mit der Leistungsfähigkeit des globalen Netzwerks des Unternehmens eines der größten der Welt können Sicherheitsteams nun auf zeitnahe Informationen über die bösartigen Taktiken und Trends zugreifen, die den 158 Milliarden Bedrohungen zugrunde liegen, die das Netzwerk von Cloudflare täglich blockiert.

Bedrohungsakteure sind zielorientiert. Motiviert durch Effizienz und Profit ändern sie ständig ihre Taktik, um neue Wege zu finden, ausgeklügelte und erfolgreiche Angriffe durchzuführen. Das Ergebnis ist eine sich ständig weiterentwickelnde, komplexe und überwältigende Bedrohungslandschaft, die sich in der Prognose widerspiegelt, dass die Cyberkriminalität im Jahr 2025 einen jährlichen Schaden von 10,5 Billionen US-Dollar verursachen wird. Da Sicherheitsteams damit beschäftigt sind, die Risiken zu bewältigen und zu bekämpfen, die in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Datenverstöße um 72 geführt haben, war der Zugang zu Bedrohungsinformationen noch nie so wichtig wie heute. Sie bieten Klarheit über die Ursachen dieser Verstöße und proaktive Maßnahmen zu ihrer Verhinderung, sodass Sicherheitsverantwortliche fundiertere Entscheidungen treffen können, die die Widerstandsfähigkeit erhöhen.

"Wir glauben an den Aufbau eines sichereren und zuverlässigeren Internets. Aber das kann es nur geben, wenn wir die Ressourcen der Hacker, die seine Macht für persönliche oder politische Zwecke missbrauchen, stören und erschöpfen", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Heute gibt Cloudflare den Verteidigern einen Vorsprung im Rennen, indem es sich verpflichtet, fortlaufend differenzierte Bedrohungsinformationen, zu denen kein anderes Unternehmen Zugang hat, mit der gesamten Branche zu teilen."

Das Threat Intelligence Portal von Cloudflare bietet einen zentralen Überblick über die gesamte Bedrohungslandschaft. Über Cloudforce One stellt Cloudflare nun eigene Experten zur Verfügung, die bei der Identifizierung und Reaktion auf neu auftretende Bedrohungen helfen und gleichzeitig Echtzeit-Aufklärung bieten. Heute hat das Cloudforce One-Team umfassende Erkenntnisse zu folgenden Themen veröffentlicht:

Ein auf Südasien fokussierter Bedrohungsakteur, der Regierungen, Verteidigungssektoren und kritische Infrastrukturen ins Visier nimmt : Dieser Bedrohungsakteur, der als "SloppyLemming" bezeichnet wird, hat Angriffe durchgeführt, die sich hauptsächlich gegen Pakistan richteten. SloppyLemming nutzt in erster Linie Techniken zum Sammeln von Anmeldedaten z. B. Taktiken, bei denen persönliche oder finanzielle Daten von Benutzern gestohlen werden -, um seine Ziele auszunutzen.

: Dieser Bedrohungsakteur, der als "SloppyLemming" bezeichnet wird, hat Angriffe durchgeführt, die sich hauptsächlich gegen Pakistan richteten. SloppyLemming nutzt in erster Linie Techniken zum Sammeln von Anmeldedaten z. B. Taktiken, bei denen persönliche oder finanzielle Daten von Benutzern gestohlen werden -, um seine Ziele auszunutzen. Zunahme von Angriffen auf die globale Lieferkette Frachtbetrug nimmt zu: Seit Januar 2024 haben die Organisationen, die Versender mit Waren verbinden, einen beträchtlichen Anstieg betrügerischer Angriffe verzeichnet. Ein Fortune-500-Kunde aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat seit Jahresbeginn jeden Monat etwa 10 dieser Vorfälle erlebt. Die am weitesten verbreitete Technik, um Angriffe auf diese Organisationen auszuführen, ist das "Double-Brokering", eine Man-in-the-Middle-Methode, bei der ein Bedrohungsakteur sich als Transportunternehmen ausgibt, um Zahlungen für Geschäfte einzunehmen.

"Bedrohungsinformationen sind unverzichtbar, wenn es darum geht, das Blatt zugunsten der Verteidiger zu wenden. Und mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare als Grundlage identifiziert und verteidigt Cloudforce One Angriffe mit einem unübertroffenen Arsenal", so Blake Darché, Leiter von Cloudforce One bei Cloudflare. "In diesem neuen Zeitalter der Bedrohungsaufklärung ist Cloudforce One perfekt positioniert, um die Bedrohungsakteure von heute zu erkennen und zu schwächen, die das Vertrauen untergraben und Chaos anrichten."

Um über die laufenden Bedrohungsinformationen des Cloudforce One-Teams auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie Updates auf der Cloudforce One Threat-Intelligence-Website. Bestehende Cloudflare-Kunden haben über ihr Cloudflare-Sicherheits-Dashboard Zugriff auf die neuen Cloudforce One-Informationen.

Cloudflares Mission ist es, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen. Und ein besseres Internet kann nur mit Kräften des Guten existieren, die Bedrohungsakteure aufspüren, stören und schwächen, die versuchen, das Vertrauen zu untergraben und das Internet für persönliche oder politische Zwecke zu missbrauchen. Hier kommt Cloudforce One ins Spiel das engagierte Team von Cloudflare aus weltweit anerkannten Bedrohungsforschern, das die Aufgabe hat, Bedrohungsinformationen zu veröffentlichen, um Sicherheitsteams mit dem notwendigen Kontext auszustatten, damit sie schnelle und sichere Entscheidungen treffen können. Wir identifizieren und verteidigen uns gegen Angriffe mit einzigartigen Erkenntnissen, die sonst niemand hat. Die Grundlage unserer Sichtbarkeit ist das globale Netzwerk von Cloudflare eines der größten der Welt das etwa 20 des Internets umfasst. Unsere Dienste werden von Millionen von Nutzern in allen Bereichen des Internets genutzt, was uns einen beispiellosen Einblick in globale Ereignisse einschließlich böswilliger Aktivitäten ermöglicht. Dieser Vorteil ermöglicht es Cloudforce One, Echtzeit-Aufklärung durchzuführen, Angriffe vom Startpunkt an zu unterbrechen und Informationen in taktische Erfolge umzuwandeln. Sie können Cloudforce One folgen auf Blog X

