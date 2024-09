Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am heutigen Handelstag weitgehend stabil, trotz geringfügiger Kursschwankungen. Zum Zeitpunkt der letzten Kursfeststellung notierte das Wertpapier bei 493,60 Euro, was einer marginalen Veränderung gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen einem Höchststand von 495,50 Euro und einem Tiefstwert von 490,30 Euro, was auf eine gewisse Volatilität hindeutet. Das Handelsvolumen belief sich bisher auf 57.939 gehandelte Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger schließen lässt.

Ausblick und Analystenbewertungen

Experten sehen weiterhin Potenzial in der Münchener Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 511,67 Euro, was einen möglichen Aufwärtstrend signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Finanzexperten einen Gewinn je Aktie von 47,12 Euro. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 16,20 Euro je Aktie erwartet, was die Attraktivität des Titels für Anleger weiter steigern könnte. Mit Blick auf die nahe Zukunft warten Investoren gespannt auf die Veröffentlichung der Q3-Zahlen, die für den 7. November 2024 angesetzt ist.

