Die Infineon-Aktie verzeichnete am Dienstag im XETRA-Handel einen Rückgang von 0,9 Prozent auf 29,22 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial für den Halbleiterhersteller. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,81 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent entspricht. Die positive Einschätzung basiert auf der erwarteten starken Nachfrage nach Halbleitern in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und erneuerbaren Energien.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividende von 0,349 Euro je Aktie, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Im jüngsten Quartal verzeichnete Infineon einen Umsatzrückgang von 9,46 Prozent auf 3,70 Milliarden Euro, während der Gewinn pro Aktie auf 0,30 Euro sank. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt der Ausblick für das Gesamtjahr 2024 mit einem erwarteten Gewinn von 1,83 Euro je Aktie positiv.

