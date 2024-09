Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg von über 5 Prozent und gehörte damit zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Dieser Kurssprung kam für viele Beobachter überraschend, da das Unternehmen in den vergangenen Monaten mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert war. So lag der aktuelle Kurs von 62,75 Euro immer noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro, das im März 2024 erreicht wurde. Dennoch scheint die positive Dynamik des Papiers auf ein wiedererwachendes Anlegerinteresse hinzudeuten.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der jüngsten Kursschwäche sehen Experten weiterhin Potenzial für die Aktie des Medizintechnikunternehmens. Im Durchschnitt liegt das von Analysten prognostizierte Kursziel bei 70,50 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 12 Prozent entspricht. Für [...]

