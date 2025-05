EQS-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG



07.05.2025

Wechsel im Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG

Jena, 7. Mai 2025

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) hat in seiner heutigen Sitzung eine Veränderung im Vorstand des Unternehmens beschlossen. Dr. Markus Weber, der seit 1. Januar 2022 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft ist, wird sein Amt zum 31. Mai 2025 an Maximilian Foerst, derzeit Head of ZEISS Greater China, übergeben. Die Übergabe geschieht auf eigenen Wunsch von Dr. Weber und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.



Maximilian Foerst trat der Carl Zeiss AG im Jahr 1995 bei und übernahm nach anfänglichen Rollen im Produktmanagement und Marketing der Medizintechnik die Leitung der Vertriebs- und Servicegesellschaften Carl Zeiss France, Carl Zeiss Korea und - seit 2009 - ZEISS Greater China. Unter seiner Leitung errang ZEISS die Marktführerschaft im Refraktiven Lasergeschäft sowie eine führende Stellung im Geschäft mit Intraokularlinsen in China. Die Region Greater China ist der größte Einzelmarkt der Carl Zeiss Meditec AG mit einem Umsatzanteil von 26% im Geschäftsjahr 2023/24.



Maximilian Foerst wurde neben der neuen Rolle als Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG auch zum Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG ernannt und wird in diesem Gremium gleichfalls die Zuständigkeiten von Dr. Weber übernehmen, der zum 31. Mai 2025 ebenfalls aus dem Vorstand der Carl Zeiss AG ausscheiden wird.



Durch die interne Nachbesetzung ist aus Sicht des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Meditec AG Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet. Der Finanzvorstand Justus Felix Wehmer bleibt im Amt. Auch die Leitung der Strategischen Geschäftsbereiche Ophthalmology und Microsurgery bleibt unverändert.



