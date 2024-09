Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0019071812 Perpetua Medical AB 25.09.2024 SE0022726311 Perpetua Medical AB 26.09.2024 Tausch 24:1

CA89239Q1081 Traction Uranium Corp. 25.09.2024 CA89239Q2071 Traction Uranium Corp. 26.09.2024 Tausch 10:1

CA38149A5052 GoldMoney Inc. 25.09.2024 VGG4001R1047 GoldMoney Inc. 26.09.2024 Tausch 1:1

© 2024 Xetra Newsboard