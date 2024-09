Die Barrick Gold-Aktie (WKN: 870450) steht im Kampf mit einem wichtigen Widerstand, während der Goldpreis von einem Rekordhoch zum anderen eilt. Kommt jetzt womöglich der Moment, auf den Anleger seit Jahren gewartet haben? Goldpreis steigt auf nächsten Rekord Am Mittwoch hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch erklommen, sowohl in Euro bei 2.385,52 € als auch in Dollar bei 2.670,57 US$. Treiber des Edelmetalls war dabei zuletzt insbesondere die gelockerte ...

