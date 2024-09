EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

IMMOFINANZ erhöht ihren Anteil an der S IMMO auf 89%



25.09.2024 / 20:06 CET/CEST

Presseinformation | Corporate News

Wien, 25. September 2024 IMMOFINANZ erhöht ihren Anteil an der S IMMO auf 89% Die IMMOFINANZ Gruppe erwirbt von ihrer Kernaktionärin CPI Property Group ("CPIPG") weitere 28.241.094 Aktien der S IMMO AG ("S IMMO") und erhöht damit ihren Anteil an der S IMMO auf rund 89%. Der Kaufpreis beläuft sich auf EUR 608,5 Mio. bzw. EUR 21,55 je S IMMO-Aktie und ergibt sich aus der festgesetzten Barabfindung von EUR 22,05 an die Minderheitsaktionäre der S IMMO im Zuge des geplanten Squeeze-out abzüglich eines Abschlags von EUR 0,50 je Aktie. Die Transaktion wird teilweise durch eine langfristige Kreditfazilität von EUR 500 Mio. zu marktüblichen Konditionen finanziert, die der IMMOFINANZ von der CPIPG zur Verfügung gestellt wird. Die Transaktionsvereinbarungen wurde heute, 25. September 2024 unterzeichnet, wobei das Closing unmittelbar danach erfolgen soll. "Mit diesem Erwerb setzen wir einen weiteren Schritt um die Konzernstruktur zu optimieren und nach Abschluss des geplanten Squeeze-outs 100% der Anteile an unserer Tochter S IMMO übernommen zu haben", erklärt Radka Doehring, Vorständin der IMMOFINANZ Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hält mehr als 50% der Aktien der S IMMO und konsolidiert diese Gesellschaft vollständig. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 8,2 Mrd., das sich auf rund 490 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com



