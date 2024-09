Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete am Dienstag eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 1,2 Prozent auf 90,25 EUR, nachdem er im Tagesverlauf sogar ein Hoch von 90,80 EUR erreicht hatte. Dies unterstreicht die positive Dynamik des Wertpapiers, das sich deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR bewegt. Mit einem aktuellen Kurs, der 62,55 Prozent über diesem Tief liegt, zeigt die Aktie eine beeindruckende Erholung.

Analysten blicken optimistisch in die Zukunft

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,530 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,480 EUR) darstellt. Die jüngsten Quartalsergebnisse untermauern diese positive Einschätzung: Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,36 EUR, während der Umsatz um 9,72 Prozent auf 227,69 Millionen EUR zulegte. Analysten sehen das mittlere Kursziel bei 89,13 EUR und erwarten für 2024 einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens widerspiegelt.

