München (ots) -Große Freude bei der Telekom: MagentaTV und MagentaSport haben für die Übertragung und fachliche Aufbereitung der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Sportsendung" gewonnen. Dies gab die Jury am Mittwochabend in Köln bekannt. Der Deutsche Fernsehpreis würdigt herausragende Programme sowie journalistische und künstlerische Einzelleistungen. Das deutsche Basketball-Team hatte erstmals den WM-Titel geholt, die Inszenierung des Turniers in Asien wurde auf allen Plattformen übergreifend von mehr als 10 Millionen Menschen live begleitet und vielfach gelobt. Für MagentaSport kommt die Auszeichnung zum richtigen Zeitpunkt: am Freitag feiert das Sportangebot bei MagentaTV zehnjähriges Bestehen.Sport bei MagentaTV und MagentaSport setzt Maßstäbe"Das ist eine großartige Bestätigung für den hohen Qualitätsanspruch, den wir alle gemeinsam verfolgen. Wir haben bei MagentaSport früh auf Basketball gesetzt und es ist eine tolle Bestätigung für alle Parteien, wenn sich der Sport, seine Protagonisten und die inhaltliche Umsetzung auf weltmeisterlichem Niveau ergänzen. Spannung, Unterhaltung, Sport und TV-Umsetzung auf dem höchsten Level - das hat ganz Deutschland bewegt", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Wir danken der Jury für die Würdigung unseres Engagements, großartigen Sport zu einem ebenso großartigen medialen Erlebnis zu machen. Außerdem allen beteiligten Protagonisten und Teams, die hierzu beigetragen haben. Sport bei MagentaTV und MagentaSport setzt Maßstäbe - national und auch international."Herausragende Reichweiten auf allen PlattformenDie Telekom engagiert sich mit MagentaSport seit 2014 als TV-Partner im Basketball. Seitdem hat sie die Berichterstattung und Verbreitung systematisch weiterentwickelt. Der erste Titel der deutschen Basketballer wurde mit 92 Live-Spielen auf drei Kanälen und neuen Ideen zusammen mit dem technischen Dienstleister Plazamedia GmbH einem Millionen-Publikum zugänglich gemacht. 2,8 Millionen Zuschauer verfolgten in der Spitze das Halbfinale Deutschland gegen USA, über 10 Millionen sahen die WM insgesamt. Im Social Web sorgte das Team der zuständigen Agentur Mataracan GmbH für ein überwältigendes Interesse: Mehr als 110 Millionen Abrufe der mehr als 1.200 Posts, über 50 Millionen Video-Abrufe und ein positives Fan Echo mit 4 Millionen Interaktionen.Perfekte mediale Inszenierung eines perfekten sportlichen Erfolges auf allen KanälenDas Team um Publikumsliebling Per Günther, Expertin Ireti Amojo, die Moderatoren Benni Zander, Jan Lüdeke sowie die Reporter Michael Körner und Basti Ulrich transportierte in 250 Live-Stunden Fachwissen, Unterhaltung und Emotionen. Ein Stimmungsbild, das vielen Fans einen neuen Zugang zum Basketball verschaffte. Für die GenZ als Reaction Show auch auf Tiktok.Für die verantwortliche Produktionsfirma und Redaktion von thinXpool freut sich Geschäftsführer Alexander Dechant über die Würdigung: "Das war eine perfekt erzählte, inszenierte TV-Story zu einem herausragenden Turnier. Diese WM mit dieser Produktion sorgte für ganz besondere TV-Momente. Eine verdiente Auszeichnung für ein tolles Team."Europas bester Basketball bei MagentaSportMagentaSport bietet weiterhin Europas besten Basketball. Nach dem bereits erfolgten Start des EuroCup gibt es in der Turkish Airlines EuroLeague zu Beginn der Saison 2024/2025 für die deutschen Teams direkt zwei Kracher: ALBA Berlin trifft auf den amtierenden Champion Panathinaikos Athen - live und kostenlos am 3. Oktober ab 18.15 Uhr bei MagentaSport. Der FC Bayern feiert am Abend (live ab 20.00 Uhr bei MagentaSport) sein Auftaktspiel im neuen SAP-Garden gegen das Starensemble von Real Madrid. MagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups.Zusätzlich im Angebot: die FIBA EuroBasket 2025 und FIBA Women's EuroBasket 2025 sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaft der Herren und Frauen live. Nach Olympia spielen die DBB-Herren im Rahmen des zweiten Fensters der FIBA EuroBasket Qualifier 2025 am Montag, 25. November 2024, in Heidelberg gegen Schweden. Dann feiert auch Álex Mumbrú sein Heimdebüt als Bundestrainer. Auswärts steht der Spanier wenige Tage zuvor bereits in Schweden beim ersten Spiel des Quali-Fensters an der Seitenlinie (Freitag., 22. November 2024). MagentaSport zeigt beide Spiele live.Programm-Überblick Basketball live bei MagentaSport03. Oktober, ab 18.00 Uhr: Turkish Airlines EuroLeagueAb 18.15 Uhr: ALBA Berlin - Panathinaikos AthenAb 20.00 Uhr: FC Bayern München - Real Madrid07. November, ab 19.00 Uhr: EuroBasket Qualifiers der Frauen (in Hagen)Deutschland - GriechenlandMit Expertin Ireti Amojo, Steffi Blochwitz und Alex FrischParallel sind in der EuroLeague ALBA Berlin und der FC Bayern München im Einsatz. MagentaSport wird im Rahmen der Konferenz auch das Spiel der Frauen mit aufnehmen.10. November, ab 16.30 Uhr: EuroBasket Qualifiers der Frauen (in Wetzlar)Deutschland - TschechienMit Expertin Ireti Amojo, Steffi Blochwitz und Alex Frisch22. November, ab 18.15 Uhr: EuroBasket Qualifiers der Herren (in Schweden)Schweden - DeutschlandMit Experte Alex Vogel und Basti UlrichParallel spielt in der EuroLeague ab 20.00 Uhr FC Bayern München- Barcelona. Das MagentaSport Topspiel wird kostenlos übertragen.25. 