SMA initiiert konzernweites Restrukturierungs- und Transformationsprogramm Der Vorstand der SMA Solar Technology AG hat vor dem Hintergrund eines anhaltend herausfordernden Marktumfeldes die Initiierung eines konzernweiten Restrukturierungs- und Transformationsprogramms beschlossen, das eine Effizienzsteigerung und eine strategische Fokussierung zum Ziel hat. Damit einhergehend strebt der Vorstand die Realisierung von Kosteneinsparungen in Höhe von voraussichtlich 150 bis 200 Mio. Euro an. Die wesentlichen Handlungsfelder wurden am 25. September mit dem Aufsichtsrat erörtert. Im Restrukturierungs- und Transformationsprogramm sollen Maßnahmen zu folgenden Handlungsfeldern erarbeitet werden: (1) Optimierung der Kostenstruktur des Unternehmens, (2) Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation, und (3) strategische Repositionierung des Unternehmens am Markt. "Wir sind überzeugt: Den Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Damit SMA auch künftig ein fester Bestandteil der globalen Energiewende sein kann, müssen wir uns jetzt besser und zukunftsfähig aufzustellen", sagt SMA Vorstandvorsitzender Jürgen Reinert. "Wir werden SMA durch das nun initiierte Restrukturierungs- und Transformationsprogramm einerseits kurzfristig finanziell stabilisieren und andererseits die mittel- und langfristige Geschäftsstrategie neu justieren. Hierfür sind allerdings erhebliche Kosteneinsparungen nötig, die auch einen Abbau von Stellen wahrscheinlich machen. Die hierfür notwendigen Schritte werden wir in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit den Vertretern der betrieblichen Mitbestimmung sorgfältig diskutieren." Das Programm wird dazu beitragen, dass das Unternehmen auch in einem weiterhin volatilen Marktumfeld profitabel wachsen kann. "Mit der Einleitung dieses umfassenden Restrukturierungs- und Transformationsprogramms haben Aufsichtsrat und Vorstand einen wichtigen Schritt gemacht, SMA in eine verbesserte Handlungsfähigkeit zu führen", ergänzt SMA Finanzvorständin Barbara Gregor. "Oberste Priorität hat die Erhöhung der Profitabilität und die nachhaltige Stärkung der finanziellen Stabilität des Unternehmens. Zugleich behalten wir die Zukunft fest im Blick und stellen maßgebliche organisatorische und strategische Weichen. Entscheidend wird jetzt sein, unsere ambitionierten Pläne schnell zu konkretisieren und dann diszipliniert und konsequent umzusetzen."

Über SMA Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen runden das Angebot ab. Die innerhalb der letzten 20 Jahre weltweit installierten SMA Solar-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 132 GW tragen jährlich zur Vermeidung von über 70 Mio. Tonnen CO 2 -Ausstoß bei. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX sowie im TecDAX gelistet.

SMA Solar Technology AG Sonnenallee 1 34266 Niestetal Germany Kontakt Presse: Dagmar Buth-Parvaresh Tel.+49 561 9522 421414 Presse@SMA.de Kontakt Investor Relations: Viona Brandt Tel. +49 151 277 658 25 Investor.Relations@SMA.de

