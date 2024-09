Herning - Zum Auftakt des 1. Gruppenspieltags der Europa League haben sich der FC Midtjylland und 1899 Hoffenheim mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Jüten und die Sinsheimer rücken damit auf den 7. Platz vor.



Über weite Strecken wirkte die Partie ausgeglichen, doch Hoffenheim leistete sich etwas mehr Fehler und konnte sich weniger Torchancen erspielen. Für Midtylland traf Dario Osorio in der 42. Minute. Max Moerstedt glich in der 90. Minute aus.



Die weiteren Ergebnisse: AZ Alkmaar - IF Elfbsorg 3:2; FK Bodo/Glimt - FC Porto 3:2; Manchester United - Twente Enschede 1:1; Ludogorez Rasgrad - Slavia Praha 0:2; Galatasaray - PAOK Saloniki 3:1; Dynamo Kiew - Lazio Rom 0:3; RSC Anderlecht - Ferencvárosi TC 2:1; OGC Nizza - Real Sociedad Sebastian 1:1.

