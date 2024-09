BYD, der chinesische Technologiekonzern, bringt trotz aktueller Kursschwäche neue Modelle auf den Markt. Die kompakten Hybrid-SUVs Sealion 05 DM-i und Song Pro DM-i der zweiten Generation wurden kürzlich eingeführt, was das Engagement des Unternehmens für Innovation unterstreicht. Gleichzeitig verzeichnete die BYD-Aktie am NASDAQ OTC-Handel einen Rückgang von 1,8 Prozent auf 32,40 USD. Trotz des Kursrückgangs bleibt das 52-Wochen-Hoch von 33,00 USD in Reichweite, was auf ein mögliches Erholungspotenzial hindeutet.

Expansion und Finanzergebnisse

BYD setzt seine Expansionsstrategie fort und plant den Markteintritt in Japan mit dem siebensitzigen SUV-Modell "Tang". Diese internationale Ausweitung könnte neue Wachstumschancen eröffnen. Im letzten Quartal verzeichnete BYD einen Umsatzanstieg von 21,61 Prozent auf 186,78 Mrd. HKD, während das Ergebnis je Aktie auf 3,37 HKD stieg. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 12,59 CNY je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Performance des Unternehmens widerspiegelt.

