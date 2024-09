Die Commerzbank steht vor turbulenten Zeiten an der Börse. Inmitten von Übernahmegerüchten durch die italienische UniCredit kündigt sich ein vorzeitiger Führungswechsel an. Vorstandschef Manfred Knof wird seinen Posten bereits Ende September räumen, früher als ursprünglich geplant. Finanzvorständin Bettina Orlopp soll zeitnah die Leitung übernehmen. Diese überraschende Entwicklung erfolgt in einer kritischen Phase, in der die UniCredit ihren Einfluss auf die Commerzbank verstärkt hat.

Italienische Ambitionen sorgen für Unruhe

Die UniCredit hat ihren Anteil an der Commerzbank auf 9 Prozent erhöht und sich die Option gesichert, diesen auf bis zu 21 Prozent auszubauen. Dies würde die italienische Bank zum größten Aktionär machen, noch vor dem deutschen Staat. Die Bundesregierung zeigt sich zurückhaltend und betont, dass weitere Schritte in der Hand des Managements und des Aufsichtsrats der Commerzbank liegen. Einige Aktionäre, wie die Union Investment, fordern hingegen einen offenen Dialog mit der UniCredit, um mögliche Vorteile einer Zusammenarbeit zu prüfen.

