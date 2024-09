Diese neue Veranstaltung richtet sich an alle, die sich auf die moderne und rentable Produktion von Erdbeeren und Himbeeren konzentrieren. Die Konferenz findet am 27. und 28. November, in dem Hotel Mazurkas, in Ozarów Mazowiecki bei Warschau, Polen, statt. Foto © Berry Forum 2024 Die 1. Internationale Erdbeer-Himbeer-Konferenz - Berry Forum 2024 soll die neuesten...

