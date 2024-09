Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel leichte Schwankungen, wobei der Kurs zwischen 61,70 EUR und 62,36 EUR pendelte. Trotz eines geringfügigen Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal bleibt das Interesse der Investoren bestehen, was sich in einem Handelsvolumen von über 28.000 Aktien widerspiegelt. Bemerkenswert ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR, was auf ein potenzielles Wachstumspotenzial hindeutet.

Dividendenaussichten und Analystenbewertungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine moderate Erhöhung der Dividende auf 2,12 EUR je Aktie, was Anleger positiv stimmen könnte. Trotz des jüngsten Quartalsergebnisses mit einem Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR bleiben die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 optimistisch. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial mit einem durchschnittlichen Kursziel von 78,70 EUR, was eine mögliche [...]

Hier weiterlesen