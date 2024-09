InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 26

LONDON, UK / ACCESSWIRE / September 26, 2024 / InterContinental Hotels Group PLC (the Company) The Company announces that on 25 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 25 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 14,760 Lowest price paid per share: £ 82.0600 Highest price paid per share: £ 82.9800 Average price paid per share: £ 82.4699

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,366,005 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 14,760 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 25 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 14,760 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.9800 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.0600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 82.4699

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 25/09/2024 09:40:12 BST 96 82.6800 XLON 1076216404647819 25/09/2024 09:41:48 BST 76 82.7400 XLON 1076216404647919 25/09/2024 09:43:52 BST 58 82.7600 XLON 1076216404648017 25/09/2024 09:43:52 BST 56 82.7400 XLON 1076216404648020 25/09/2024 09:50:36 BST 53 82.6800 XLON 1076216404648554 25/09/2024 09:59:59 BST 58 82.7400 XLON 1076216404649239 25/09/2024 10:00:05 BST 42 82.7000 XLON 1076216404649267 25/09/2024 10:00:22 BST 55 82.6800 XLON 1076216404649276 25/09/2024 10:00:24 BST 55 82.6200 XLON 1076216404649285 25/09/2024 10:00:24 BST 5 82.6200 XLON 1076216404649286 25/09/2024 10:05:06 BST 42 82.6800 XLON 1076216404649968 25/09/2024 10:05:06 BST 70 82.6600 XLON 1076216404649971 25/09/2024 10:05:06 BST 46 82.6400 XLON 1076216404649985 25/09/2024 10:05:10 BST 44 82.5800 XLON 1076216404649989 25/09/2024 10:07:48 BST 40 82.6000 XLON 1076216404650208 25/09/2024 10:07:48 BST 37 82.6000 XLON 1076216404650209 25/09/2024 10:12:10 BST 65 82.6000 XLON 1076216404650664 25/09/2024 10:18:38 BST 50 82.5600 XLON 1076216404651074 25/09/2024 10:18:38 BST 49 82.5400 XLON 1076216404651076 25/09/2024 10:21:59 BST 52 82.4400 XLON 1076216404651324 25/09/2024 10:28:08 BST 38 82.4600 XLON 1076216404651810 25/09/2024 10:28:12 BST 12 82.4600 XLON 1076216404651817 25/09/2024 10:28:18 BST 46 82.4400 XLON 1076216404651823 25/09/2024 10:28:18 BST 4 82.4400 XLON 1076216404651824 25/09/2024 10:36:59 BST 45 82.5400 XLON 1076216404652530 25/09/2024 10:36:59 BST 24 82.5400 XLON 1076216404652531 25/09/2024 10:40:31 BST 53 82.5400 XLON 1076216404652692 25/09/2024 10:40:31 BST 58 82.5200 XLON 1076216404652694 25/09/2024 10:44:19 BST 57 82.5200 XLON 1076216404652898 25/09/2024 10:49:33 BST 42 82.5000 XLON 1076216404653356 25/09/2024 10:49:33 BST 41 82.4800 XLON 1076216404653358 25/09/2024 10:50:08 BST 72 82.5000 XLON 1076216404653398 25/09/2024 10:55:48 BST 43 82.4800 XLON 1076216404653745 25/09/2024 10:55:48 BST 25 82.4800 XLON 1076216404653746 25/09/2024 11:01:15 BST 70 82.4600 XLON 1076216404654069 25/09/2024 11:05:06 BST 21 82.4400 XLON 1076216404654308 25/09/2024 11:05:06 BST 49 82.4400 XLON 1076216404654309 25/09/2024 11:11:20 BST 57 82.4400 XLON 1076216404654530 25/09/2024 11:21:30 BST 73 82.4200 XLON 1076216404655023 25/09/2024 11:21:43 BST 47 82.4000 XLON 1076216404655028 25/09/2024 11:24:23 BST 46 82.4000 XLON 1076216404655249 25/09/2024 11:24:43 BST 44 82.5000 XLON 1076216404655291 25/09/2024 11:25:40 BST 40 82.4800 XLON 1076216404655360 25/09/2024 11:30:12 BST 31 82.4400 XLON 1076216404655588 25/09/2024 11:30:12 BST 13 82.4400 XLON 1076216404655589 25/09/2024 11:47:05 BST 94 82.5200 XLON 1076216404656214 25/09/2024 11:48:21 BST 88 82.5400 XLON 1076216404656311 25/09/2024 11:51:54 BST 87 82.5200 XLON 1076216404656450 25/09/2024 11:51:54 BST 92 82.5000 XLON 1076216404656454 25/09/2024 11:52:29 BST 46 82.4800 XLON 1076216404656465 25/09/2024 11:55:44 BST 72 82.6000 XLON 1076216404656617 25/09/2024 12:03:02 BST 55 82.7000 XLON 1076216404656980 25/09/2024 12:03:02 BST 53 82.6800 XLON 1076216404656982 25/09/2024 12:11:46 BST 51 82.6400 XLON 1076216404657348 25/09/2024 12:12:40 BST 43 82.6200 XLON 1076216404657378 25/09/2024 12:12:40 BST 8 82.6200 XLON 1076216404657379 25/09/2024 12:14:48 BST 29 82.6000 XLON 1076216404657469 25/09/2024 12:24:50 BST 48 82.7000 XLON 1076216404657858 25/09/2024 12:29:59 BST 47 82.6800 XLON 1076216404657992 25/09/2024 12:46:25 BST 100 82.8000 XLON 1076216404658726 25/09/2024 12:57:15 BST 94 82.9000 XLON 1076216404659336 25/09/2024 12:59:35 BST 94 82.9200 XLON 1076216404659699 25/09/2024 12:59:50 BST 26 82.9600 XLON 1076216404660144 25/09/2024 12:59:50 BST 71 82.9600 XLON 1076216404660145 25/09/2024 12:59:51 BST 7 82.9400 XLON 1076216404660161 25/09/2024 12:59:51 BST 62 82.9400 XLON 1076216404660162 25/09/2024 12:59:51 BST 27 82.9400 XLON 1076216404660163 25/09/2024 13:00:01 BST 50 82.9800 XLON 1076216404660690 25/09/2024 13:00:01 BST 50 82.9600 XLON 1076216404660694 25/09/2024 13:05:59 BST 40 82.9800 XLON 1076216404661126 25/09/2024 13:07:44 BST 14 82.9000 XLON 1076216404661284 25/09/2024 13:12:18 BST 51 82.8000 XLON 1076216404661558 25/09/2024 13:16:46 BST 47 82.8400 XLON 1076216404661691 25/09/2024 13:16:46 BST 40 82.8200 XLON 1076216404661693 25/09/2024 13:21:29 BST 53 82.7800 XLON 1076216404661847 25/09/2024 13:22:10 BST 42 82.7600 XLON 1076216404661865 25/09/2024 13:31:55 BST 46 82.7800 XLON 1076216404662296 25/09/2024 13:41:45 BST 99 82.8200 XLON 1076216404662785 25/09/2024 13:42:26 BST 100 82.8000 XLON 1076216404662796 25/09/2024 13:42:47 BST 69 82.7800 XLON 1076216404662800 25/09/2024 13:42:47 BST 41 82.7600 XLON 1076216404662801 25/09/2024 13:50:35 BST 74 82.8000 XLON 1076216404663111 25/09/2024 13:50:35 BST 70 82.7800 XLON 1076216404663117 25/09/2024 14:00:49 BST 8 82.8400 XLON 1076216404663435 25/09/2024 14:00:49 BST 41 82.8400 XLON 1076216404663436 25/09/2024 14:02:40 BST 48 82.8200 XLON 1076216404663510 25/09/2024 14:02:59 BST 46 82.8000 XLON 1076216404663528 25/09/2024 14:04:22 BST 71 82.8200 XLON 1076216404663688 25/09/2024 14:10:37 BST 68 82.9000 XLON 1076216404664061 25/09/2024 14:19:47 BST 59 82.9200 XLON 1076216404664839 25/09/2024 14:19:49 BST 60 82.9000 XLON 1076216404664840 25/09/2024 14:21:33 BST 43 82.9400 XLON 1076216404664940 25/09/2024 14:28:59 BST 50 82.9200 XLON 1076216404665158 25/09/2024 14:29:00 BST 52 82.9000 XLON 1076216404665159 25/09/2024 14:29:00 BST 42 82.8800 XLON 1076216404665163 25/09/2024 14:37:33 BST 4 82.9200 XLON 1076216404665601 25/09/2024 14:38:25 BST 66 82.9200 XLON 1076216404665625 25/09/2024 14:38:40 BST 53 82.9000 XLON 1076216404665638 25/09/2024 14:38:40 BST 9 82.9000 XLON 1076216404665639 25/09/2024 14:39:08 BST 10 82.9000 XLON 1076216404665662 25/09/2024 14:40:11 BST 57 82.8800 XLON 1076216404665695 25/09/2024 14:40:12 BST 29 82.8600 XLON 1076216404665697 25/09/2024 14:40:12 BST 48 82.8600 XLON 1076216404665698 25/09/2024 14:43:12 BST 40 82.8000 XLON 1076216404665892 25/09/2024 14:44:31 BST 13 82.7800 XLON 1076216404665944 25/09/2024 14:44:31 BST 29 82.7800 XLON 1076216404665945 25/09/2024 14:46:31 BST 34 82.8200 XLON 1076216404666108 25/09/2024 14:46:31 BST 6 82.8200 XLON 1076216404666109 25/09/2024 14:46:31 BST 6 82.8200 XLON 1076216404666110 25/09/2024 14:46:31 BST 14 82.8200 XLON 1076216404666111 25/09/2024 14:51:22 BST 43 82.8400 XLON 1076216404666370 25/09/2024 14:51:30 BST 22 82.8200 XLON 1076216404666373 25/09/2024 14:51:30 BST 25 82.8200 XLON 1076216404666374 25/09/2024 14:55:54 BST 10 82.8000 XLON 1076216404666566 25/09/2024 14:55:54 BST 30 82.8000 XLON 1076216404666567 25/09/2024 14:59:31 BST 56 82.8000 XLON 1076216404666749 25/09/2024 14:59:50 BST 32 82.7800 XLON 1076216404666757 25/09/2024 15:01:50 BST 5 82.7800 XLON 1076216404666897 25/09/2024 15:02:22 BST 15 82.7800 XLON 1076216404666920 25/09/2024 15:02:22 BST 9 82.7800 XLON 1076216404666921 25/09/2024 15:04:13 BST 71 82.7800 XLON 1076216404667042 25/09/2024 15:04:13 BST 12 82.7600 XLON 1076216404667045 25/09/2024 15:04:13 BST 29 82.7600 XLON 1076216404667046 25/09/2024 15:05:07 BST 11 82.7600 XLON 1076216404667066 25/09/2024 15:05:07 BST 30 82.7600 XLON 1076216404667067 25/09/2024 15:05:14 BST 56 82.7400 XLON 1076216404667069 25/09/2024 15:07:21 BST 47 82.7400 XLON 1076216404667177 25/09/2024 15:10:43 BST 40 82.6800 XLON 1076216404667431 25/09/2024 15:11:01 BST 40 82.6600 XLON 1076216404667449 25/09/2024 15:13:07 BST 50 82.6600 XLON 1076216404667538 25/09/2024 15:16:00 BST 42 82.6600 XLON 1076216404667722 25/09/2024 15:16:00 BST 1 82.6400 XLON 1076216404667724 25/09/2024 15:16:00 BST 40 82.6400 XLON 1076216404667725 25/09/2024 15:20:05 BST 73 82.6200 XLON 1076216404667884 25/09/2024 15:21:51 BST 68 82.5000 XLON 1076216404667965 25/09/2024 15:25:26 BST 76 82.4400 XLON 1076216404668124 25/09/2024 15:26:36 BST 61 82.4000 XLON 1076216404668230 25/09/2024 15:26:36 BST 11 82.4000 XLON 1076216404668231 25/09/2024 15:30:08 BST 27 82.4800 XLON 1076216404668967 25/09/2024 15:30:08 BST 24 82.4800 XLON 1076216404668968 25/09/2024 15:30:49 BST 41 82.4000 XLON 1076216404669372 25/09/2024 15:30:49 BST 41 82.3800 XLON 1076216404669374 25/09/2024 15:31:45 BST 42 82.3600 XLON 1076216404669608 25/09/2024 15:31:52 BST 49 82.3400 XLON 1076216404669617 25/09/2024 15:33:10 BST 42 82.5000 XLON 1076216404669931 25/09/2024 15:33:11 BST 12 82.5000 XLON 1076216404669946 25/09/2024 15:33:11 BST 56 82.4800 XLON 1076216404669949 25/09/2024 15:33:11 BST 54 82.4600 XLON 1076216404669950 25/09/2024 15:34:50 BST 40 82.4400 XLON 1076216404670241 25/09/2024 15:34:50 BST 20 82.4200 XLON 1076216404670246 25/09/2024 15:35:01 BST 41 82.4000 XLON 1076216404670298 25/09/2024 15:36:30 BST 6 82.3600 XLON 1076216404670615 25/09/2024 15:36:30 BST 9 82.3600 XLON 1076216404670616 25/09/2024 15:36:30 BST 12 82.3600 XLON 1076216404670617 25/09/2024 15:36:30 BST 23 82.3600 XLON 1076216404670618 25/09/2024 15:36:30 BST 8 82.3400 XLON 1076216404670620 25/09/2024 15:36:30 BST 6 82.3400 XLON 1076216404670621 25/09/2024 15:36:30 BST 9 82.3400 XLON 1076216404670622 25/09/2024 15:36:30 BST 28 82.3400 XLON 1076216404670623 25/09/2024 15:38:16 BST 77 82.3400 XLON 1076216404670872 25/09/2024 15:38:16 BST 68 82.3000 XLON 1076216404670885 25/09/2024 15:40:07 BST 46 82.3600 XLON 1076216404671155 25/09/2024 15:40:07 BST 40 82.3400 XLON 1076216404671157 25/09/2024 15:41:13 BST 74 82.3200 XLON 1076216404671259 25/09/2024 15:42:36 BST 32 82.2800 XLON 1076216404671459 25/09/2024 15:43:48 BST 42 82.2800 XLON 1076216404671661 25/09/2024 15:43:48 BST 45 82.2600 XLON 1076216404671664 25/09/2024 15:45:56 BST 50 82.2800 XLON 1076216404671908 25/09/2024 15:46:06 BST 56 82.2800 XLON 1076216404671931 25/09/2024 15:46:37 BST 50 82.2600 XLON 1076216404672029 25/09/2024 15:47:41 BST 42 82.2000 XLON 1076216404672174 25/09/2024 15:48:07 BST 57 82.2200 XLON 1076216404672208 25/09/2024 15:48:54 BST 43 82.2000 XLON 1076216404672289 25/09/2024 15:50:20 BST 53 82.2600 XLON 1076216404672456 25/09/2024 15:52:29 BST 71 82.2800 XLON 1076216404672888 25/09/2024 15:53:39 BST 58 82.3000 XLON 1076216404673092 25/09/2024 15:53:39 BST 65 82.2800 XLON 1076216404673095 25/09/2024 15:56:04 BST 43 82.3200 XLON 1076216404673366 25/09/2024 15:56:04 BST 24 82.3200 XLON 1076216404673367 25/09/2024 15:57:12 BST 85 82.3400 XLON 1076216404673545 25/09/2024 15:57:29 BST 3 82.3200 XLON 1076216404673635 25/09/2024 15:57:29 BST 92 82.3200 XLON 1076216404673636 25/09/2024 16:00:14 BST 28 82.4600 XLON 1076216404674019 25/09/2024 16:00:14 BST 71 82.4600 XLON 1076216404674020 25/09/2024 16:00:14 BST 44 82.4600 XLON 1076216404674024 25/09/2024 16:00:14 BST 20 82.4600 XLON 1076216404674025 25/09/2024 16:00:50 BST 97 82.4400 XLON 1076216404674251 25/09/2024 16:00:50 BST 43 82.4200 XLON 1076216404674258 25/09/2024 16:01:09 BST 69 82.4000 XLON 1076216404674428 25/09/2024 16:02:29 BST 74 82.4600 XLON 1076216404674783 25/09/2024 16:03:43 BST 44 82.5200 XLON 1076216404675103 25/09/2024 16:04:15 BST 41 82.6000 XLON 1076216404675266 25/09/2024 16:07:58 BST 53 82.6200 XLON 1076216404675724 25/09/2024 16:08:07 BST 35 82.6000 XLON 1076216404675734 25/09/2024 16:08:07 BST 12 82.6000 XLON 1076216404675735 25/09/2024 16:08:07 BST 33 82.5800 XLON 1076216404675737 25/09/2024 16:08:07 BST 13 82.5800 XLON 1076216404675738 25/09/2024 16:08:16 BST 74 82.5600 XLON 1076216404675750 25/09/2024 16:08:18 BST 29 82.5400 XLON 1076216404675751 25/09/2024 16:09:34 BST 40 82.5400 XLON 1076216404675847 25/09/2024 16:09:40 BST 44 82.5200 XLON 1076216404675869 25/09/2024 16:11:00 BST 40 82.5000 XLON 1076216404676138 25/09/2024 16:11:01 BST 3 82.4800 XLON 1076216404676151 25/09/2024 16:11:01 BST 45 82.4800 XLON 1076216404676152 25/09/2024 16:12:01 BST 16 82.4800 XLON 1076216404676286 25/09/2024 16:14:13 BST 58 82.5600 XLON 1076216404676441 25/09/2024 16:15:19 BST 77 82.5800 XLON 1076216404676623 25/09/2024 16:15:51 BST 61 82.5800 XLON 1076216404676656 25/09/2024 16:17:03 BST 1 82.6000 XLON 1076216404676760 25/09/2024 16:17:22 BST 58 82.6000 XLON 1076216404676787 25/09/2024 16:18:09 BST 42 82.5800 XLON 1076216404676904 25/09/2024 16:18:23 BST 8 82.5800 XLON 1076216404676919 25/09/2024 16:19:08 BST 44 82.5800 XLON 1076216404677024 25/09/2024 16:19:15 BST 49 82.5600 XLON 1076216404677036 25/09/2024 16:19:15 BST 28 82.5600 XLON 1076216404677037 25/09/2024 16:19:43 BST 72 82.5400 XLON 1076216404677092 25/09/2024 16:21:01 BST 57 82.5600 XLON 1076216404677324 25/09/2024 16:21:17 BST 43 82.5800 XLON 1076216404677363 25/09/2024 16:22:03 BST 13 82.5600 XLON 1076216404677412 25/09/2024 16:22:03 BST 31 82.5600 XLON 1076216404677413 25/09/2024 16:23:18 BST 41 82.5600 XLON 1076216404677566 25/09/2024 16:23:20 BST 41 82.5400 XLON 1076216404677569 25/09/2024 16:24:04 BST 76 82.5400 XLON 1076216404677626 25/09/2024 16:25:20 BST 78 82.4600 XLON 1076216404677718 25/09/2024 16:28:08 BST 44 82.4400 XLON 1076216404678012 25/09/2024 16:28:08 BST 1 82.4400 XLON 1076216404678013 25/09/2024 16:28:10 BST 32 82.4200 XLON 1076216404678014 25/09/2024 16:28:10 BST 12 82.4200 XLON 1076216404678015 25/09/2024 16:29:04 BST 17 82.4400 XLON 1076216404678075 25/09/2024 16:29:04 BST 25 82.4400 XLON 1076216404678076 25/09/2024 16:29:37 BST 10 82.4200 XLON 1076216404678169 25/09/2024 16:29:37 BST 35 82.4200 XLON 1076216404678170 25/09/2024 16:29:45 BST 40 82.4000 XLON 1076216404678188 25/09/2024 16:31:20 BST 70 82.3600 XLON 1076216404678455 25/09/2024 16:34:48 BST 46 82.3000 XLON 1076216404678791 25/09/2024 16:34:48 BST 34 82.2800 XLON 1076216404678797 25/09/2024 16:34:48 BST 12 82.2800 XLON 1076216404678798 25/09/2024 16:35:02 BST 47 82.2600 XLON 1076216404678811 25/09/2024 16:36:13 BST 59 82.2400 XLON 1076216404678940 25/09/2024 16:36:13 BST 28 82.2200 XLON 1076216404678942 25/09/2024 16:36:13 BST 25 82.2200 XLON 1076216404678943 25/09/2024 16:37:10 BST 40 82.2200 XLON 1076216404679058 25/09/2024 16:39:01 BST 30 82.2200 XLON 1076216404679314 25/09/2024 16:39:01 BST 13 82.2200 XLON 1076216404679315 25/09/2024 16:40:02 BST 10 82.2000 XLON 1076216404679433 25/09/2024 16:40:02 BST 60 82.2000 XLON 1076216404679434 25/09/2024 16:41:02 BST 51 82.2200 XLON 1076216404679561 25/09/2024 16:41:02 BST 2 82.2000 XLON 1076216404679566 25/09/2024 16:41:02 BST 38 82.2000 XLON 1076216404679567 25/09/2024 16:42:08 BST 58 82.2200 XLON 1076216404679775 25/09/2024 16:42:36 BST 4 82.1800 XLON 1076216404679795 25/09/2024 16:42:36 BST 45 82.1800 XLON 1076216404679796 25/09/2024 16:43:36 BST 10 82.1600 XLON 1076216404679912 25/09/2024 16:43:36 BST 30 82.1600 XLON 1076216404679913 25/09/2024 16:45:37 BST 59 82.1600 XLON 1076216404680143 25/09/2024 16:46:03 BST 47 82.1400 XLON 1076216404680195 25/09/2024 16:46:48 BST 13 82.1600 XLON 1076216404680329 25/09/2024 16:47:03 BST 28 82.1600 XLON 1076216404680379 25/09/2024 16:47:37 BST 49 82.1400 XLON 1076216404680447 25/09/2024 16:48:45 BST 76 82.1200 XLON 1076216404680581 25/09/2024 16:50:59 BST 19 82.1400 XLON 1076216404680817 25/09/2024 16:52:49 BST 81 82.2000 XLON 1076216404681020 25/09/2024 16:54:17 BST 97 82.2200 XLON 1076216404681203 25/09/2024 16:57:09 BST 75 82.2400 XLON 1076216404681466 25/09/2024 16:57:12 BST 72 82.2200 XLON 1076216404681481 25/09/2024 16:58:43 BST 68 82.2000 XLON 1076216404681691 25/09/2024 16:58:44 BST 94 82.1800 XLON 1076216404681706 25/09/2024 16:58:59 BST 41 82.1600 XLON 1076216404681758 25/09/2024 16:59:04 BST 52 82.1600 XLON 1076216404681767 25/09/2024 17:00:17 BST 51 82.1400 XLON 1076216404681928 25/09/2024 17:00:32 BST 19 82.1200 XLON 1076216404681985 25/09/2024 17:00:32 BST 9 82.1200 XLON 1076216404681986 25/09/2024 17:01:04 BST 14 82.1200 XLON 1076216404682053 25/09/2024 17:01:04 BST 9 82.1200 XLON 1076216404682054 25/09/2024 17:01:31 BST 26 82.1400 XLON 1076216404682070 25/09/2024 17:01:31 BST 23 82.1400 XLON 1076216404682071 25/09/2024 17:01:42 BST 3 82.1200 XLON 1076216404682087 25/09/2024 17:02:05 BST 43 82.1000 XLON 1076216404682106 25/09/2024 17:02:21 BST 26 82.0800 XLON 1076216404682152 25/09/2024 17:02:21 BST 20 82.0800 XLON 1076216404682153 25/09/2024 17:02:26 BST 40 82.0600 XLON 1076216404682156 25/09/2024 17:03:32 BST 67 82.1400 XLON 1076216404682366 25/09/2024 17:04:05 BST 60 82.1800 XLON 1076216404682477 25/09/2024 17:05:52 BST 55 82.2200 XLON 1076216404682742 25/09/2024 17:07:07 BST 23 82.2000 XLON 1076216404682974 25/09/2024 17:07:07 BST 32 82.2000 XLON 1076216404682975 25/09/2024 17:08:20 BST 65 82.2200 XLON 1076216404683216 25/09/2024 17:10:08 BST 10 82.2400 XLON 1076216404683397 25/09/2024 17:10:08 BST 84 82.2400 XLON 1076216404683398 25/09/2024 17:10:46 BST 16 82.2400 XLON 1076216404683518 25/09/2024 17:10:46 BST 60 82.2400 XLON 1076216404683519 25/09/2024 17:11:01 BST 100 82.2200 XLON 1076216404683579 25/09/2024 17:11:34 BST 27 82.2000 XLON 1076216404683687 25/09/2024 17:11:34 BST 32 82.2000 XLON 1076216404683688 25/09/2024 17:11:34 BST 6 82.2000 XLON 1076216404683689 25/09/2024 17:11:41 BST 45 82.1800 XLON 1076216404683711 25/09/2024 17:11:45 BST 42 82.1600 XLON 1076216404683723 25/09/2024 17:12:10 BST 40 82.1400 XLON 1076216404683781 25/09/2024 17:12:19 BST 40 82.1400 XLON 1076216404683798 25/09/2024 17:12:54 BST 63 82.1600 XLON 1076216404683895 25/09/2024 17:14:29 BST 9 82.1400 XLON 1076216404684099 25/09/2024 17:14:29 BST 3 82.1400 XLON 1076216404684100 25/09/2024 17:14:29 BST 51 82.1400 XLON 1076216404684101 25/09/2024 17:14:46 BST 27 82.1600 XLON 1076216404684157 25/09/2024 17:14:46 BST 17 82.1600 XLON 1076216404684158 25/09/2024 17:15:06 BST 76 82.1800 XLON 1076216404684213 25/09/2024 17:17:17 BST 53 82.1600 XLON 1076216404684427 25/09/2024 17:18:24 BST 67 82.2200 XLON 1076216404684628 25/09/2024 17:18:28 BST 98 82.2000 XLON 1076216404684629 25/09/2024 17:20:04 BST 14 82.2200 XLON 1076216404684912 25/09/2024 17:20:04 BST 10 82.2200 XLON 1076216404684913 25/09/2024 17:20:04 BST 95 82.2200 XLON 1076216404684914 25/09/2024 17:20:34 BST 70 82.2000 XLON 1076216404685001 25/09/2024 17:20:56 BST 43 82.2000 XLON 1076216404685080 25/09/2024 17:21:25 BST 48 82.2000 XLON 1076216404685184 25/09/2024 17:21:44 BST 70 82.2000 XLON 1076216404685235 25/09/2024 17:22:10 BST 43 82.2000 XLON 1076216404685376 25/09/2024 17:22:34 BST 35 82.2000 XLON 1076216404685429 25/09/2024 17:22:34 BST 20 82.2000 XLON 1076216404685430 25/09/2024 17:22:54 BST 64 82.2000 XLON 1076216404685452 25/09/2024 17:23:02 BST 95 82.1800 XLON 1076216404685459 25/09/2024 17:23:32 BST 56 82.2000 XLON 1076216404685570 25/09/2024 17:24:20 BST 69 82.2200 XLON 1076216404685722 25/09/2024 17:24:53 BST 70 82.2000 XLON 1076216404685811 25/09/2024 17:25:20 BST 43 82.1800 XLON 1076216404685888 25/09/2024 17:25:44 BST 73 82.2200 XLON 1076216404686010 25/09/2024 17:25:52 BST 30 82.2000 XLON 1076216404686048 25/09/2024 17:25:53 BST 24 82.2000 XLON 1076216404686053 25/09/2024 17:26:26 BST 21 82.2000 XLON 1076216404686121 25/09/2024 17:26:40 BST 62 82.2000 XLON 1076216404686141 25/09/2024 17:26:40 BST 4 82.1800 XLON 1076216404686163 25/09/2024 17:26:42 BST 12 82.2000 XLON 1076216404686206 25/09/2024 17:26:42 BST 14 82.2000 XLON 1076216404686207 25/09/2024 17:26:42 BST 13 82.2000 XLON 1076216404686208 25/09/2024 17:26:42 BST 9 82.2000 XLON 1076216404686209 25/09/2024 17:27:02 BST 48 82.2200 XLON 1076216404686279 25/09/2024 17:27:02 BST 27 82.2200 XLON 1076216404686280 25/09/2024 17:27:24 BST 17 82.2200 XLON 1076216404686375 25/09/2024 17:27:24 BST 13 82.2200 XLON 1076216404686376 25/09/2024 17:27:24 BST 29 82.2200 XLON 1076216404686377 25/09/2024 17:27:44 BST 71 82.2200 XLON 1076216404686438 25/09/2024sssszssx 17:28:51 BST 55 82.2200 XLON 1076216404686639 25/09/2024 17:29:54 BST 15 82.2200 XLON 1076216404686819 25/09/2024 17:29:55 BST 37 82.2200 XLON 1076216404686821 25/09/2024 17:29:55 BST 48 82.2200 XLON 1076216404686822

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC